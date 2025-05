Giulia De Lellis in dolce attesa Jacqueline Luna Di Giacomo la difende | Hanno violato la sua privacy

© Dilei.it - Giulia De Lellis in dolce attesa, Jacqueline Luna Di Giacomo la difende: “Hanno violato la sua privacy” dolce attesa di Giulia De Lellis è arrivata solo nella giornata del 2 maggio, eppure i social avevano già intrapreso un tam tam mediatico, diffondendo la notizia ovunque, prima ancora che lo facesse la diretta interessata. Secondo Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo, si è trattato di una violazione della privacy di cui è stata vittima anche lei.Giulia De Lellis in dolce attesa, la difesa di Jacqueline Luna Di GiacomoLa notizia della gravidanza di Giulia De Lellis, famosa influencer nonchè attuale compagna del noto rapper Tony Effe, è arrivata un po’ come un fulmine a ciel sereno, ma neanche tanto visto che erano settimane, se non mesi, che sui social giravano voci e impazzavano gossip. In molti si chiedevano se qualcosa stesse cambiando nella coppia, quella stessa coppia sulla cui durata forse in tanti non avrebbero neanche scommesso. 🔗 La conferma ufficiale delladiDeè arrivata solo nella giornata del 2 maggio, eppure i social avevano già intrapreso un tam tam mediatico, diffondendo la notizia ovunque, prima ancora che lo facesse la diretta interessata. SecondoDi, compagna del cantante Ultimo, si è trattato di una violazione delladi cui è stata vittima anche lei.Dein, la difesa diDiLa notizia della gravidanza diDe, famosa influencer nonchè attuale compagna del noto rapper Tony Effe, è arrivata un po’ come un fulmine a ciel sereno, ma neanche tanto visto che erano settimane, se non mesi, che sui social giravano voci e impazzavano gossip. In molti si chiedevano se qualcosa stesse cambiando nella coppia, quella stessa coppia sulla cui durata forse in tanti non avrebbero neanche scommesso. 🔗 Dilei.it

