Giulia De Lellis i sorprendenti cuori rossi di Chiara Ferragni | pace fatta dopo il gelo

Un cuore rosso può valere più di mille parole. E quello cheha lasciato sotto il post con cuiDee Tony Effe hanno annunciato l’arrivo della loro prima figlia è stato letto da molti come un gesto distensivo. Un segnale – forse – che le tensioni del passato stanno lasciando spazio a un nuovo equilibrio.Il defollow diDe, il dissing di Tony EffeNegli ultimi anni, infatti, tra l’imprenditrice digitale e l’influencer di Pomezia i rapporti erano tutt’altro che distesi. Complici parole poco gentili, battute condivise e prese di posizione social che avevano scavato un solco tra le due. In particolare,Deaveva smesso di seguiresu Instagram in tempi non sospetti, all’epoca del Pandoro-gate, lo scandalo pubblicitario che aveva travolto l’azienda dell’imprenditrice. 🔗 Notizieaudaci.it