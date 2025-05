Giugliano elezioni | da palazzo Palumbo al via la campagna elettorale del centro-destra

© Teleclubitalia.it - Giugliano, elezioni: da palazzo Palumbo al via la campagna elettorale del centro-destra Giugliano, elezioni: da palazzo Palumbo al via la campagna elettorale del centro-destraL'articolo Giugliano, elezioni: da palazzo Palumbo al via la campagna elettorale del centro-destra Teleclubitalia. 🔗 : daal via ladelL'articolo: daal via ladelTeleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

Ne parlano su altre fonti

Elezioni a Giugliano: Donzelli non scioglie nodi del centrodestra, nel Pd c’è chi vuole superare Pirozzi - I partiti ancora non sciolgono la riserva L'articolo Elezioni a Giugliano: Donzelli non scioglie nodi del centrodestra, nel Pd c’è chi vuole superare Pirozzi sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Elezioni comunali. Palumbo si candida a sindaco di Pignataro Maggiore - La corsa alle amministrative di maggio prende slancio a Pignataro Maggiore. Dopo il ritorno sulla scena politica dell’ex sindaco Peppe Palumbo, ufficializzato con un manifesto pubblico, il gruppo civico Prima Pignataro ha diffuso un documento programmatico che delinea le linee guida del proprio... 🔗casertanews.it

Giugliano, elezioni tra il 25 e il 26 maggio: valzer di nomi per i candidati sindaco - È ufficiale: il consiglio dei ministri ha fissato la data delle prossime elezioni amministrative di primavera. I due weekend prescelti sono il 25 e 26 maggio per il primo turno e l’8 e 9 giugno per il ballottaggio nonché per i referendum. Dunque anche la città di Giugliano andrà al voto in queste date. Giugliano, […] L'articolo Giugliano, elezioni tra il 25 e il 26 maggio: valzer di nomi per i candidati sindaco sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

GIUGLIANO. Apertura campagna elettorale Francesco Cacciapuoti; Elezioni Giugliano, Giovanni Pianese l’unico nome che compatta il Centrodestra: tutte le liste ed i candidati; Amministrative a Giugliano, l'opinione di D'Alterio: Se fossi candidato sindaco punterei su queste cose; Giugliano al voto, la settimana decisiva per l’ufficializzazione dei candidati a sindaco: 3 poli in campo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Elezioni Giugliano, Giovanni Pianese l’unico nome che compatta il Centrodestra: tutte le liste ed i candidati - E’ di fatto l’unico in grado di riunione il Centrodestra: a Giugliano il nome di Giovanni Pianese è sinonimo di coesione e vittoria. Ogni volta che si è candidato a sindaco, infatti, non ha mai perso. 🔗internapoli.it

Elezioni Giugliano, sono 20 i consiglieri uscenti che ci ritentano: tanti big hanno rinunciato - Conferme, ritorni, rinunce clamorose e cambi di casacca: le elezioni Amministrative 2025 a Giugliano regalano tanti spunti di riflessione ed analisi. Il dato principale che emerge è il ritorno ... 🔗internapoli.it

Tutte le notizie aggiornate su hub palazzo palumbo - GIUGLIANO. Il Cantiere delle Idee, il forum partecipativo ideato dalla vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, fa tappa a Giugliano sabato 22 marzo, ore 10:00, HUB Palazzo Palumbo. È la città ... 🔗ilroma.net