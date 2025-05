Giugliano e Qualiano | Cavallo di ritorno finisce in manette

Qualiano attendeva. Perché poche ore prima la sua auto è stata rubata e la richiesta del Cavallo di ritorno è spesso una naturale conseguenza.La vittima però non si è piegata all’estorsione e ha raccontato tutto ai Carabinieri della stazione di Qualiano.Uno di loro, in abiti civili, si è sostituito al proprietario della macchina rubata e si è presentato all’incontro maliziosamente pianificato per incastrare il malvivente.600 euro il prezzo pattuito per la restituzione, da portare in una busta chiusa.F. A., 40 anni, ha raccolto il plico dalle mani del militare per poi ritrovarsi circondato da gazzelle e carabinieri in uniforme. 🔗 Arrestato un 40enne per tentata estorsione. Il bilancio dei controlli nel Giuglianese: identificate 76 persone e tre denunceUna telefonata che un uomo diattendeva. Perché poche ore prima la sua auto è stata rubata e la richiesta deldiè spesso una naturale conseguenza.La vittima però non si è piegata all’estorsione e ha raccontato tutto ai Carabinieri della stazione di.Uno di loro, in abiti civili, si è sostituito al proprietario della macchina rubata e si è presentato all’incontro maliziosamente pianificato per incastrare il malvivente.600 euro il prezzo pattuito per la restituzione, da portare in una busta chiusa.F. A., 40 anni, ha raccolto il plico dalle mani del militare per poi ritrovarsi circondato da gazzelle e carabinieri in uniforme. 🔗 Puntomagazine.it

