Giro d’Italia 2025 | sedicesima tappa Piazzola sul Brenta-San Valentino Brentonico Percorso e altimetria | tappone con 5000 metri di dislivello

© Oasport.it - Giro d’Italia 2025: sedicesima tappa Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico). Percorso e altimetria: tappone con 5000 metri di dislivello Giro d’Italia 2025 che scatta con una delle frazioni più dure e più attese: la sedicesima, in programma martedì 27 maggio, vede l’arrivo sul San Valentino al termine di una giornata veramente intensissima. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.Percorso sedicesima tappa Giro d’Italia 2025Martedì 27 maggioPiazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico) (203 chilometri)Quasi cinquemila metri di dislivello in una giornata durissima sulle Alpi. Dopo una cinquantina di chilometri pianeggianti il primo GPM di giornata: La Fricca (13 chilometri al 4,3%). È solo l’inizio: lunga discesa e si approccia il prima categoria di Candriai (10,3 chilometri al 7.3%). Non c’è un attimo di pausa, subito dopo infatti Vigo Cavedine (9,1 chilometri al 2.7%). Si va verso il gran finale: durissimo il Santa Barbara (prima categoria di 12,8 chilometri all’8. 🔗 Ultima settimana delche scatta con una delle frazioni più dure e più attese: la, in programma martedì 27 maggio, vede l’arrivo sul Sanal termine di una giornata veramente intensissima. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.Martedì 27 maggiosul-San) (203 chilo)Quasi cinquemiladiin una giornata durissima sulle Alpi. Dopo una cinquantina di chilopianeggianti il primo GPM di giornata: La Fricca (13 chiloal 4,3%). È solo l’inizio: lunga discesa e si approccia il prima categoria di Candriai (10,3 chiloal 7.3%). Non c’è un attimo di pausa, subito dopo infatti Vigo Cavedine (9,1 chiloal 2.7%). Si va verso il gran finale: durissimo il Santa Barbara (prima categoria di 12,8 chiloall’8. 🔗 Oasport.it

