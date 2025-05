Giro d’Italia 2025 | Richard Carapaz torna sul ‘luogo del delitto’ E nel 2019 sconfisse proprio Roglic

© Oasport.it - Giro d’Italia 2025: Richard Carapaz torna sul ‘luogo del delitto’. E nel 2019 sconfisse proprio Roglic Giro d’Italia 2025. Ai nastri di partenza dell’edizione numero 108 ci saranno anche ciclisti che possono fregiarsi di aver già vinto sulle strade della corsa rosa. Tra questi figura Richard Carapaz della EF Education-Easy Post.Il corridore ecuadoriano ha partecipato, nella sua carriera, a tre edizioni del Giro e non ha mai ottenuto un piazzamento al di sotto della quarta posizione. In maglia Movistar Team si è infatti aggiudicato l’edizione 2019 precedendo Vincenzo Nibali di 1’05’’e lo sloveno Primoz Roglic di 2’30’’. In occasione del suo trionfo il corridore ecuadoriano ha conquistato tappa e maglia nella Saint-Vincent-Courmayeur difendendo poi il primato fino alla fine. Di assoluto prestigio il secondo posto ottenuto nell’edizione del 2022, allora in maglia Ineos Grenadiers, staccato di 1’18’’ dall’australiano Jai Hindley, vincitore della corsa. 🔗 Inizia venerdì 09 maggio, per concludersi domenica 01 Giugno, il. Ai nastri di partenza dell’edizione numero 108 ci saranno anche ciclisti che possono fregiarsi di aver già vinto sulle strade della corsa rosa. Tra questi figuradella EF Education-Easy Post.Il corridore ecuadoriano ha partecipato, nella sua carriera, a tre edizioni dele non ha mai ottenuto un piazzamento al di sotto della quarta posizione. In maglia Movistar Team si è infatti aggiudicato l’edizioneprecedendo Vincenzo Nibali di 1’05’’e lo sloveno Primozdi 2’30’’. In occasione del suo trionfo il corridore ecuadoriano ha conquistato tappa e maglia nella Saint-Vincent-Courmayeur difendendo poi il primato fino alla fine. Di assoluto prestigio il secondo posto ottenuto nell’edizione del 2022, allora in maglia Ineos Grenadiers, staccato di 1’18’’ dall’australiano Jai Hindley, vincitore della corsa. 🔗 Oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗2anews.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre. GPM GIRO D’ITALIA 2025 PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km) SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗oasport.it

Scatta il Giro di Romandia 2025. Duello Almeida-Evenepoel. L’Italia punta su Fortunato e Vendrame - Inizia a salire l’adrenalina, si avvicina l’inizio del primo dei grandi eventi a tappe della stagione ciclistica. Il Giro d’Italia prenderà il via il prossimo 09 Maggio con la partenza da Durazzo e si concluderà a Roma domenica 01 Giugno. I corridori, archiviata definitivamente la stagione delle grandi classiche di primavera, rifiniscono la preparazione con test impegnativi nei quali perfezionare la propria condizione. 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Salite del Giro d’Italia 2025: Cosa sono i GPM, Cima Coppi e i dislivelli tappa per tappa · Ciclismo su strada; Giro d'Italia 2025, Bernal: Mi sono allenato bene per una corsa che amo; Giro d'Italia, la lista dei 184 partenti: ci sono 5 ex vincitori, tutti i favoriti; Il Garibaldi del Giro d’Italia 2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giro d’Italia 2025: Simon Yates, l’esperienza di chi vuole ancora lasciare un segno - Alla Corsa Rosa per incidere ancora. Manca sempre meno all'inizio del Giro d'Italia 2025, attesissima competizione in programma dal 9 maggio al 1 giugno e ... 🔗oasport.it

Giro d’italia 2025: le tappe, con omaggio finale a Papa Francesco, e quando in tv - Giro d'italia 2025: le tappe, con omaggio finale a Papa Francesco con la Città del Vaticano, e quando in tv in chiaro e streaming ... 🔗superguidatv.it

Giro d'Italia, la lista dei 184 partenti: ci sono 5 ex vincitori, tutti i favoriti - La corsa partirà venerdì prossimo da Tirana, al via Quintana (maglia rosa 2014), Carapaz (2019), Bernal (2021), Hindley (2022) e Roglic (2023) ma per il successo c'è anche Ayuso ... 🔗gazzetta.it