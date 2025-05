Giro d’Italia 2025 | diciassettesima tappa San Michele all’Adige-Bormio Percorso e altimetria | presenti Tonale e Mortirolo

© Oasport.it - Giro d’Italia 2025: diciassettesima tappa San Michele all’Adige-Bormio. Percorso e altimetria: presenti Tonale e Mortirolo Giro d’Italia 2025 sta per arrivare verso la sua conclusione, ma in questa giornata si vivrà una tappa, la diciassettesima, che potrà dire molto sulla classifica generale. Da San Michele all’Adige a Bormio, una frazione che nasconde tantissime insidie e che potrebbe creare divisioni all’interno dei favoriti per la maglia rosa.Percorso diciassettesima tappa Giro d’Italia 2025Fin dalla partenza da San Michele all’Adige si sale. La prima salita da affrontare è quella del Passo del Tonale, che verrà scalato dal versante trentino di Vermiglio (15,2 km, media 6% e max 9%). Successivamente discesa verso Ponte di Legno per poi affrontare il Mortirolo, ma dal versante che viene ritenuto più facile, quello di Monno con 12,6 km e una pendenza media 7,6% (la massima è al 16%). 🔗 Mercoledì 28 maggio ilsta per arrivare verso la sua conclusione, ma in questa giornata si vivrà una, la, che potrà dire molto sulla classifica generale. Da San, una frazione che nasconde tantissime insidie e che potrebbe creare divisioni all’interno dei favoriti per la maglia rosa.Fin dalla partenza da Sansi sale. La prima salita da affrontare è quella del Passo del, che verrà scalato dal versante trentino di Vermiglio (15,2 km, media 6% e max 9%). Successivamente discesa verso Ponte di Legno per poi affrontare il, ma dal versante che viene ritenuto più facile, quello di Monno con 12,6 km e una pendenza media 7,6% (la massima è al 16%). 🔗 Oasport.it

