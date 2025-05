Giro d’Italia 2025 | Davide Piganzoli per salire di livello Obiettivo top10 prima dell’approdo nel World Tour?

Se Giulio Ciccone e, soprattutto, Antonio Tiberi, sono le chance azzurre per provare a salire sul podio a quattro anni dall'ultima volta al Giro d'Italia, il Bel Paese punta anche a piazzamenti di lusso in classifica generale e lo fa con un giovane come Davide Piganzoli. Il corridore del Team Polti VisitMalta, classe 2002, vuole continuare a crescere gradualmente e, nonostante le offerte arrivate già nella passata stagione dal World Tour, ha preferito rimanere ancora un anno nella Professional di Ivan Basso per poi fare magari il grande salto nella prossima annata. Seconda esperienza alla Corsa Rosa per lui: nel 2024 si è ben comportato, non ha impressionato a livello di risultati, ma con costanza e senza mai crollare lungo le tre settimane è riuscito ad agguantare un tredicesimo posto che a ventuno anni non è assolutamente da buttare via.

