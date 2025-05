Giro d' Italia 2025 Ayuso | Roglic il principale avversario Ma io voglio vincere

Roma, 3 maggio- Per molti la vittoria del Giro d'Italia 2025 sarà una questione tra Primoz Roglic e Juan Ayuso, in quello che si preannuncia anche uno scontro generazionale. All'esperienza dello sloveno si contrappone la freschezza dello spagnolo, intercettato da una tv in patria a meno di una settimana dal via di Durazzo. Le dichiarazioni di Ayuso Il corridore dell'UAE Team Emirates-XRG, squadra che spera così di dare continuità al successo dell'anno scorso di Tadej Pogacar, non ha nascosto né le proprie velleità né quello che si profila come uno scontro al vertice molto atteso. "So che l'attenzione di tutti sarà su Roglic e su di me, dato che siamo quelli che, fino ad oggi, hanno ottenuto i migliori risultati. Ci saranno tanti avversari, ma ovviamente Primoz è quello principale, nonché l'uomo da battere.

