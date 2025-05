Giro di Romandia 2025 | Lenny Martinez beffa Joao Almeida in salita terzo un super Lorenzo Fortunato

© Oasport.it - Giro di Romandia 2025: Lenny Martinez beffa Joao Almeida in salita, terzo un super Lorenzo Fortunato Giro di Romandia arriva forse la vittoria più bella della carriera di Lenny Martinez che in questo 2025 sembra aver trovato la maturità definitiva con il passaggio alla Bahrain-Victorious. Il transalpino classe 2003 si impone in salita a Thyon 2000 nella quarta tappa, conquistando anche la maglia di leader della classifica generale alla vigilia della cronometro conclusiva.Tre corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe), Louise Barre (Intermachè Wanty) e Julien Bernard (Lidl Trek). Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio, con il gran lavoro della Bahrain-Victorious a raggiungere gli attaccanti della prima ora.Approcciata la salita conclusiva tra i primi a perdere contatto il leader della classifica generale Alex Baudin (EF Education – EasyPost). 🔗 È nata definitivamente una stella? Aldiarriva forse la vittoria più bella della carriera diche in questosembra aver trovato la maturità definitiva con il passaggio alla Bahrain-Victorious. Il transalpino classe 2003 si impone ina Thyon 2000 nella quarta tappa, conquistando anche la maglia di leader della classifica generale alla vigilia della cronometro conclusiva.Tre corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe), Louise Barre (Intermachè Wanty) e Julien Bernard (Lidl Trek). Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio, con il gran lavoro della Bahrain-Victorious a raggiungere gli attaccanti della prima ora.Approcciata laconclusiva tra i primi a perdere contatto il leader della classifica generale Alex Baudin (EF Education – EasyPost). 🔗 Oasport.it

