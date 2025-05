Gira con un coltello nascosto nel giubbotto vede i carabinieri e scappa | 25enne nei guai

Un 25enne bielorusso è finito nei guai, denunciato dai carabinieri di Casarza Ligure per porto abusivo di armi. Venerdì sera l'uomo, alla vista della pattuglia, nel tentativo di evitare i controlli ha cercato velocemente di cambiare strada entrando in una via secondaria della cittadina.

