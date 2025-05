Giovanni Esposito | “A STEP con De Martino il clima di una cena tra amici sarebbe giusto finire per non degradarlo”

Giovanni Esposito ripercorre la sua carriera fino ad oggi, con l'uscita del suo film da regista alle porte. 🔗 L'attore si racconta in un'intervista a Fanpage. Dopo i successi di Stasera Tutto è Possibile e Bar Stella racconta "Ora il pubblico associa il nome a un volto". Dai film con Capuano a Loro con Sorrentino, passando per la Tv con Guzzanti,ripercorre la sua carriera fino ad oggi, con l'uscita del suo film da regista alle porte. 🔗 Fanpage.it

Judo, trionfo dei fratelli Esposito al Grand Prix Upper: a Linz Giovanni vince nei -73 kg, Antonio nei -81kg - Un sabato certamente da ricordare per l’Italia del judo e in particolare per la famiglia Esposito. Nel Grand Prix Upper Austria 2025 in corso a Linz arriva un duplice successo ad opera di Giovanni nei -73kg e del fratello maggiore Antonio nei -81kg. Il primo in ordine cronologico a trionfare è stato il 27enne Giovanni, che nelle fasi finali del torneo si è trasformato in un “killer” di ungheresi: prima in semifinale Aron Szabo, poi nell’atto conclusivo Daniel Szegedi. 🔗sportface.it

Giovanni Esposito si dimette dalla Misericordia di Avellino - Tempo di lettura: 2 minuti“Si chiude con tanto di lettera, controfirmata per ricevuta dal Presidente Massimo Dente, per Giovanni Esposito l’esperienza di volontario e confratello della Misericordia di Avellino. Motivazioni del tutto personali sono quelle che mi hanno portato a presentare le dimissioni dalla Misericordia di Avellino, esco soprattutto per tentare di rasserenare la mia vita da malesseri che sono scaturiti in me in questi ultimi mesi. 🔗anteprima24.it

Al Teatro Celebrazioni la prosa con Rocco Papaleo, Lodo Guenzi e Giovanni Esposito - Si avvia il mese di marzo al Teatro Celebrazioni che prevede una varietà di spettacoli che soddisfano diverse generazioni di pubblico. Tre sono gli omaggi musicali in programma. Si parte il 3 marzo con Queen Celebration In Concert, uno show che fa rivivere la storia di Freddie Mercury e della celeberrima band dei Queen: una vera e propria immersione musicale nel lavoro del gruppo britannico, che combina i più grandi successi con uno spettacolo di luci e contenuti audiovisivi, e che vede il talentuoso André Abreu dare vita all’immortale frontman della band inglese. 🔗ilrestodelcarlino.it

Giovanni Esposito: età, moglie, figli, curiosità sul comico di STEP - Giovanni Esposito Tutto sull'attore, comico e regista napoletano che si è fatto amare con le sue interpretazioni in Tv e al cinema: fa parte del cast di Stasera tutto è possibile. Fonte ... 🔗informazione.it