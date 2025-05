Giovanardi denuncia il furto dell’auto ma viene ritrovata dove l’aveva parcheggiata

© Repubblica.it - Giovanardi denuncia il furto dell’auto, ma viene ritrovata dove l’aveva parcheggiata E’ successo a Castelvetro, sulle colline modenesi. Il sindaco Federico Poppi: “Il reato non c’è stato, il caso non esiste” 🔗 Repubblica.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giovanardi denuncia il furto dell'auto. «Ma non è stata rubata, era lì dove l'aveva parcheggiata» - L'ex senatore aveva denunciato ai carabinieri il furto della sua Audi grigia: «Credevo fosse una zona tranquilla...». Il sindaco: «Il veicolo è stato rinvenuto proprio nel luogo in cui era stato parcheggiato» 🔗xml2.corriere.it

La denuncia dell’Oster, maxi furto in vini pregiati: il video dei ladri sui social - Mapello. “I ladri sono entrati nel mio ristorante. Ragazzi, purtroppo non è uno scherzo”. Inizia così il video postato sui social da Raffaele Rocchetti, vulcanico titolare del ristorante L’Oster di Valtrighe (frazione del Comune di Mapello), durante il quale racconta un ingente furto subìto a fine gennaio, ma reso noto soltanto nella giornata di venerdì 14 marzo. “Per non ostacolare le indagini dei carabinieri”, spiega. 🔗bergamonews.it

Giovanardi denuncia ai carabinieri il furto della sua auto: ma era solo parcheggiata - Credeva che gli avessero rubato l'auto l'ex senatore Carlo Giovanardi, che lo scorso 30 aprile aveva deciso di sporgere denuncia ai carabinieri di Castelvetro di Modena dopo che, di ritorno da un pranzo, non era più riuscito a trovare la sua macchina. In realtà, nessuno l'aveva rubata. La macchina era sempre stata lì dove l'ex ministro l'aveva parcheggiata qualche ora prima.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Carlo Giovanardi denuncia il furto della sua auto: ma non era stata rubata, aveva dimenticato dove l'aveva par; Carlo Giovanardi denuncia il furto della sua auto, viene ritrovata dopo due giorni: «Ma non è stata rubata, era lì dove l'aveva parcheggiata»; Giovanardi denuncia ai carabinieri il furto della sua auto: ma era solo parcheggiata; Castelvetro, ritrovata l’auto di Carlo Giovanardi: «Nessun furto, era nel parcheggio». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giovanardi denuncia il furto dell'auto, ma non era stata rubata: «Era parcheggiata vicino al ristorante dove aveva pranzato» - Credeva che gli avessero rubato l'auto. Così l'ex senatore Carlo Giovanardi, il 30 aprile 2025 aveva deciso di sporgere denuncia ... 🔗msn.com

Giovanardi denuncia il furto dell’auto, ma viene ritrovata dove l’aveva parcheggiata - E’ successo a Castelvetro, sulle colline modenesi. Il sindaco Federico Poppi: “Il reato non c’è stato, il caso non esiste” ... 🔗bologna.repubblica.it

Giovanardi denuncia il furto dell’auto, ma l’aveva solo dimenticata: “Era lì dove l’avevo parcheggiata” - L’ex senatore convinto che la sua Audi fosse stata rubata, ma dopo 24 ore salta fuori a pochi passi dalla caserma. Il sindaco: “Castelvetro è sicura” L’auto sparita (ma solo nella memoria) Ha denuncia ... 🔗msn.com