Giornata mondiale igiene delle mani tra le iniziative un flash mob all' Angelo

© Veneziatoday.it - Giornata mondiale igiene delle mani, tra le iniziative un flash mob all'Angelo Giornata mondiale, la corretta igiene delle mani. La ricorrenza si celebra lunedì prossimo, 5 maggio, ed è promossa. 🔗 C'è anche un'iniziativa all'insegna del ballo sulle note di una canzone di Nek, tra quelle con cui gli operatori sanitari dell’Ulss 3 si impegnano a promuovere, nella, la corretta. La ricorrenza si celebra lunedì prossimo, 5 maggio, ed è promossa. 🔗 Veneziatoday.it

Giornata Mondiale per l'Igiene delle Mani: aderisce anche il Ruggi d'Aragona - Anche quest'anno la Direzione Strategica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", conferma l'adesione alla Giornata Mondiale per l'Igiene delle Mani, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che da 17 anni, si celebra il 5 maggio. Un appuntamento... 🔗salernotoday.it

L’Asl Roma 3 aderisce alla giornata mondiale delle igiene delle mani - 2 maggio 2025- Anche quest’anno la ASL Roma 3 aderisce alla Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani che si celebra lunedì 5 maggio con un fitto programma di eventi nelle strutture ospedaliere. Una vera e propria campagna globale promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare l’opinione pubblica e il personale sanitario sull’importanza di questa pratica semplice ma fondamentale per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni normalmente contratte in ambito sanitario. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Giornata Mondiale dell’igiene delle mani, banchetti informativi negli ospedali - “Salva vite: igienizza le mani”. È questo lo slogan dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) per celebrare la Giornata mondiale dell’Igiene delle mani in programma lunedì 5 maggio. Si tratta di un gesto semplice che può rivelarsi però decisivo per evitare infezioni nei luoghi dedicati... 🔗modenatoday.it

Tag: giornata mondiale igiene delle mani - Lunedi 5 maggio, Giornata mondiale dell'igiene delle mani con un incontro di sensibilizzazione nell'aula magna della palazzina direzionale dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. 🔗latinacorriere.it

Giornata mondiale dell’igiene delle mani 2025 - Con l’adesione al contest nazionale, gli studenti del III anno del Corso di Laurea di Assistenza Sanitaria hanno elaborato le proposte progettuali, che saranno valutate da una commissione locale, sull ... 🔗informazione.it

Giornata igiene delle mani, i consigli dell'Ast di Ascoli - "Il corretto lavaggio delle mani prevede l'utilizzo di acqua e sapone per almeno 60 secondi, oppure l'utilizzo di soluzioni idroalcoliche per 20/30 secondi quando le mani non sono visibilmente sporche ... 🔗ansa.it