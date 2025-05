Giornata Mondiale dell’Asma | visite e spirometrie gratuite per bambini all’Ospedale Branca di Gubbio – Gualdo Tadino

© Laprimapagina.it - Giornata Mondiale dell’Asma: visite e spirometrie gratuite per bambini all’Ospedale Branca di Gubbio – Gualdo Tadino Giornata Mondiale dell’Asma, il reparto di Pediatria dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino (Usl Umbria 1) offrirà un pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla salute respiratoria dei più piccoli. Mercoledì 8 maggio, dalle ore 14 alle 19, saranno infatti effettuate gratuitamente visite pneumologiche pediatriche e spirometrie rivolte esclusivamente a bambini e ragazzi sotto i 16 anni.L’iniziativa, che si inserisce nel programma nazionale promosso dalla Simri (Società italiana per le malattie respiratorie infantili), è parte della campagna internazionale lanciata dalla Gina (Global Initiative for Asthma) con il sostegno dell’Organizzazione Mondiale della sanità (Oms). Il tema di quest’anno, che cade ufficialmente il 6 maggio, è “Make Inhaled Treatments Accessible for ALL”, con l’obiettivo di promuovere l’accessibilità universale ai trattamenti inalatori, fondamentali per la gestione dell’Asma. 🔗 In occasione della, il reparto di Pediatria dell’ospedale di(Usl Umbria 1) offrirà un pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla salute respiratoria dei più piccoli. Mercoledì 8 maggio, dalle ore 14 alle 19, saranno infatti effettuate gratuitamentepneumologiche pediatriche erivolte esclusivamente ae ragazzi sotto i 16 anni.L’iniziativa, che si inserisce nel programma nazionale promosso dalla Simri (Società italiana per le malattie respiratorie infantili), è parte della campagna internazionale lanciata dalla Gina (Global Initiative for Asthma) con il sostegno dell’Organizzazionedella sanità (Oms). Il tema di quest’anno, che cade ufficialmente il 6 maggio, è “Make Inhaled Treatments Accessible for ALL”, con l’obiettivo di promuovere l’accessibilità universale ai trattamenti inalatori, fondamentali per la gestione. 🔗 Laprimapagina.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giornata mondiale dell'asma bronchiale: spirometrie gratuite nella Pediatria dell'Aoup - Spirometrie gratuite ai bambini al di sopra dei 6 anni nell’Unità operativa di Pediatria all’Ospedale Santa Chiara. E’ una delle iniziative con cui l’Aoup anche quest’anno aderisce alla Giornata mondiale contro l’asma bronchiale, che si celebrerà in tutto il mondo il prossimo 6 maggio. In... 🔗pisatoday.it

Giornata mondiale dell’asma, il 6 maggio al Meyer visita e spirometria gratuite - Firenze, 2 maggio 2025 – Martedì 6 maggio è la Giornata mondiale dell’asma. Con l’occasione la Broncopneumologia del Meyer, che appartiene alla Simri, la Società italiana per le malattie respiratorie infantili, offrirà gratuitamente una breve valutazione e una spirometria ai bambini a partire dai 6 anni di età, non noti al servizio e fino ad esaurimento posti. Lo staff del Meyer sarà a disposizione per dare un primo inquadramento sulla salute respiratoria del bambino/a. 🔗lanazione.it

Giornata Mondiale dell’Asma: visite e spirometrie gratuite per bambini all’Ospedale Branca di Gubbio – Gualdo Tadino - In occasione della Giornata mondiale dell’asma, il reparto di Pediatria dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino (Usl Umbria 1) offrirà un pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla salute respiratoria dei più piccoli. Mercoledì 8 maggio, dalle ore 14 alle 19, saranno infatti effettuate gratuitamente visite pneumologiche pediatriche e spirometrie rivolte esclusivamente a bambini e ragazzi sotto i 16 anni. 🔗laprimapagina.it

Su questo argomento da altre fonti

Giornata mondiale dell'asma, ad Andria iniziative per i bambini; Giornata mondiale dell’asma: le iniziative per bambini e adolescenti a Gallipoli, Lecce e Scorrano; Giornata mondiale dell'Asma: esami gratuiti per bambini all'ospedale di Civitanova; Giornata dell’asma,. In pediatria spirometrie e controlli gratuiti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Giornata dell’asma,. In pediatria spirometrie e controlli gratuiti - Spirometrie e visite pneumologiche gratuite per i bambini sono in progamma l’8 maggio. Infatti la pediatria di Civitanova, diretta ... 🔗msn.com

Giornata mondiale dell’Asma: il 10 maggio al Santobono spirometrie gratuite per i bambini - Spirometrie gratuite per i bambini il 10 maggio presso l'ospedale Santobono di Napoli. Per prenotare è necessario inviare una mail all'indirizzo [email protected] scrivendo nome ... 🔗fanpage.it

Giornata mondiale dell’asma, il 6 maggio al Meyer visita e spirometria gratuite - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com