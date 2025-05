Giornata mondiale della libertà di stampa | l’Italia scivola al 49 posto e perde tre posizioni in un anno

© It.insideover.com - Giornata mondiale della libertà di stampa: l’Italia scivola al 49° posto e perde tre posizioni in un anno Giornata mondiale della libertà di stampa, com’è messa la stampa italiana? Il 3 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della libertà di stampa: una festa simbolica, ma dal significato profondo, che riafferma l’importanza della libertà di parola, sancita dalla Dichiarazione universale dei diritti umani creata dall’ONU nel 1948, dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Una celebrazione, che ci ricorda quanto sia importante la presenza dei media, e soprattutto la presenza di voci e media indipendenti, soprattutto in una fase storica delicata come questa.Tuttavia, per quanto riguarda l’Italia, il report del World Press Freedom Index 2025 appena pubblicato da Reporter Senza Frontiere (Rsf) fornisce dei dati per nulla rassicuranti: per la prima volta nella storia dell’indice, avviato a partire dal 2002, la libertà di stampa mondiale è al suo minimo storico e l’Italia, in particolare, è scesa al 49° posto su 180 Paesi, andando ben tre posizioni sotto rispetto al 2024, essendo ora soli sei punti sopra alla Romania (55° posto), che sta vivendo una fase estremamente critica a livello di politica interna dopo l’annullamento delle elezioni presidenziali, e persino dell’Ucraina (62° posto), che, come sappiamo, è in regime di guerra. 🔗 Nelladi, com’è messa laitaliana? Il 3 maggio si celebra in tutto il mondo ladi: una festa simbolica, ma dal significato profondo, che riafferma l’importanzadi parola, sancita dalla Dichiarazione universale dei diritti umani creata dall’ONU nel 1948, dopo la fineSeconda guerra. Una celebrazione, che ci ricorda quanto sia importante la presenza dei media, e soprattutto la presenza di voci e media indipendenti, soprattutto in una fase storica delicata come questa.Tuttavia, per quanto riguarda, il report del World Press Freedom Index 2025 appena pubblicato da Reporter Senza Frontiere (Rsf) fornisce dei dati per nulla rassicuranti: per la prima volta nella storia dell’indice, avviato a partire dal 2002, ladiè al suo minimo storico e, in particolare, è scesa al 49°su 180 Paesi, andando ben tresotto rispetto al 2024, essendo ora soli sei punti sopra alla Romania (55°), che sta vivendo una fase estremamente critica a livello di politica interna dopo l’annullamento delle elezioni presidenziali, e persino dell’Ucraina (62°), che, come sappiamo, è in regime di guerra. 🔗 It.insideover.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giornata Mondiale della libertà di stampa, CNDDU: ‘una necessità per ogni società democratica’ - La Giornata Mondiale della Libertà di Stampa: un richiamo alla coscienza collettiva Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa del 3 maggio, rilancia un appello al mondo scolastico per sensibilizzare sul valore della libertà di stampa e sul ruolo cruciale dei giornalisti. Questa […] The post Giornata Mondiale della libertà di stampa, CNDDU: ‘una necessità per ogni società democratica’ first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Il 3 maggio ricorre la Giornata mondiale della libertà di stampa - Il 3 maggio di ogni anno si celebra la Giornata mondiale della libertà di stampa, istituita nel 1993 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite su raccomandazione dell’Unesco. Questa data è stata scelta in ricordo della Dichiarazione di Windhoek, documento fondamentale per la promozione del pluralismo e dell’indipendenza dei media. La libertà di stampa è riconosciuta come un diritto umano essenziale dall’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, e la celebrazione annuale rappresenta un’occasione per riaffermare l’impegno dei governi nella tutela di un’informazione libera ... 🔗lettera43.it

“Imbavagliati” X edizione: una diretta radio mondiale per la libertà di stampa - “Good Morning Freedom” diretta radiofonica mondiale in nome della pace aprirà, lunedì 14 aprile alle ore 11 all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, le iniziative che celebrano la X edizione di “Imbavagliati”, festival internazionale di giornalismo civile, ideato e diretto da Désirée Klain. Da Napoli in un evento inedito si uniranno le voci si diverse emittenti del mondo, in particolare da aree segnate da conflitti e repressioni e che sarà dedicato, con la partecipazione della “Fondazione Antonio Megalizzi”, alla memoria del giovane giornalista italiano, scrittore, autore e ... 🔗ildenaro.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Libertà di stampa, l'Italia scende nella classifica di Reporter Senza Frontiere: ora è 49°; Giornata mondiale della libertà di stampa, un tesoro da condividere e proteggere; “Giornata mondiale libertà di stampa” – 3 maggio: il Municipio di Avezzano illuminato di nero; La Giornata mondiale della libertà di stampa: l’Italia arretra, ma le cose vanno male in tutto il mondo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia