Giornata Mondiale della libertà di stampa CNDDU | ‘una necessità per ogni società democratica’

Giornata Mondiale della libertà di stampa: un richiamo alla coscienza collettiva Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), in occasione della Giornata Mondiale della libertà di stampa del 3 maggio, rilancia un appello al mondo scolastico per sensibilizzare sul valore della libertà di stampa e sul ruolo cruciale dei giornalisti. Questa . Giornata Mondiale della libertà di stampa, CNDDU: ‘una necessità per ogni società democratica’ Scuolalink. 🔗 Ladi: un richiamo alla coscienza collettiva Il Coordinamento Nazionale DocentiDisciplina dei Diritti Umani (), in occasionedidel 3 maggio, rilancia un appello al mondo scolastico per sensibilizzare sul valoredie sul ruolo cruciale dei giornalisti. Questa .diperScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Cosa riportano altre fonti

Il 3 maggio ricorre la Giornata mondiale della libertà di stampa - Il 3 maggio di ogni anno si celebra la Giornata mondiale della libertà di stampa, istituita nel 1993 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite su raccomandazione dell’Unesco. Questa data è stata scelta in ricordo della Dichiarazione di Windhoek, documento fondamentale per la promozione del pluralismo e dell’indipendenza dei media. La libertà di stampa è riconosciuta come un diritto umano essenziale dall’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, e la celebrazione annuale rappresenta un’occasione per riaffermare l’impegno dei governi nella tutela di un’informazione libera ... 🔗lettera43.it

“Imbavagliati” X edizione: una diretta radio mondiale per la libertà di stampa - “Good Morning Freedom” diretta radiofonica mondiale in nome della pace aprirà, lunedì 14 aprile alle ore 11 all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, le iniziative che celebrano la X edizione di “Imbavagliati”, festival internazionale di giornalismo civile, ideato e diretto da Désirée Klain. Da Napoli in un evento inedito si uniranno le voci si diverse emittenti del mondo, in particolare da aree segnate da conflitti e repressioni e che sarà dedicato, con la partecipazione della “Fondazione Antonio Megalizzi”, alla memoria del giovane giornalista italiano, scrittore, autore e ... 🔗ildenaro.it

Il Fatto Quotidiano a Cuneo per la Giornata della Libertà di Stampa: “Difendere l’informazione è una responsabilità collettiva” - Sarà Cuneo, lunedì 5 maggio, a ospitare la sesta edizione della Giornata della Libertà di Stampa, un appuntamento diventato ormai un punto di riferimento per chi crede nell’importanza di un’informazione libera, indipendente e al servizio dei cittadini. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Territori, vedrà quest’anno la partecipazione straordinaria del Fatto Quotidiano. A rappresentare il nostro giornale saranno il direttore Peter Gomez e i giornalisti Martina Castigliani, vicecaporedattrice attenta ai temi della politica e dei diritti di genere, e Giuseppe Pipitone, inviato che ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giornata mondiale della libertà di stampa, un tesoro da condividere e proteggere; “Giornata mondiale libertà di stampa” – 3 maggio: il Municipio di Avezzano illuminato di nero; Giornata mondiale della libertà di stampa, Italia retrocede; Il 3 maggio è la Giornata mondiale della libertà di stampa: ecco la classifica di Reporters Sans Frontieres. 🔗Su questo argomento da altre fonti