Giornata internazionale dell' ostetrica evento gratuito per neomamme e future mamme

© Padovaoggi.it - Giornata internazionale dell'ostetrica, evento gratuito per neomamme e future mamme

della Giornata internazionale dell’ostetrica 2025, il Punto Nascita del Policlinico Abano ha organizzato un incontro informativo rivolto alle future mamme e alle neomamme in programma lunedì 5 maggio dalle 9.30 alle 12.Le professioniste del reparto di Ostetricia, di cui è. 🔗 In occasione2025, il Punto Nascita del Policlinico Abano ha organizzato un incontro informativo rivolto allee allein programma lunedì 5 maggio dalle 9.30 alle 12.Le professioniste del reparto di Ostetricia, di cui è. 🔗 Padovaoggi.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Un evento per condividere le esperienze nella Giornata Internazionale dell'Ostetrica - Le ostetriche di Azienda Usl Toscana nord ovest e Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana si uniscono, in un evento in programma il 5 maggio a Pisa, in Sala Baleari a Palazzo Gambacorti, per raccontare le loro esperienze, in occasione della Giornata Internazionale dell'Ostetrica, in cui vengono... 🔗pisatoday.it

Foggia celebra la Giornata Internazionale dell’Ostetrica: 'open day' al Policlinico Riuniti - In occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, che si celebra ogni anno il 5 maggio, le ostetriche del Punto Nascita del Policlinico Riuniti di Foggia organizzano un Open Day per sensibilizzare la comunità sull'importanza della professione ostetrica e promuovere la salute... 🔗foggiatoday.it

Giornata Internazionale dell’Ostetrica: all'ospedale di Cesena una mostra fotografica di Marco Onofri - In occasione della Giornata internazionale dell'ostetrica, che si terrà il 5 maggio, all’ospedale di Cesena è stata allestita una mostra del fotografo Marco Onofri per celebrare "le prime custodi della vita nell'ospedale Bufalini". Marco Onofri, rinomato fotografo cesenate e fondatore di Opera... 🔗cesenatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

[05.05] Giornata Internazionale dell’Ostetrica/o; All’Ospedale di Policoro uno Sportello di ascolto per la Giornata Internazionale dell’Ostetrica. Questa l'iniziativa; Policoro (MT), sportello di ascolto per la Giornata Internazionale dell’Ostetrica; Giornata internazionale dell’Ostetrica, le iniziative della Asl 4. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Giornata internazionale dell’Ostetrica, a Sanremo e Imperia stand e mostre fotografiche - Tra le iniziative anche la "belly art". La mattinata organizzata dall’ordine interprovinciale di Savona e Imperia ... 🔗ilsecoloxix.it

Giornata internazionale dell'ostetrica, evento gratuito per neomamme e future mamme - Le professioniste dell'Ostetricia accoglieranno le donne in dolce attesa e chi ha partorito da poco nel giardino della struttura, dove affronteranno temi quali il movimento e rilassamento in gravidanz ... 🔗padovaoggi.it

Giornata dell'Ostetrica, il 5 maggio appuntamento a Policoro - In occasione della Giornata internazionale dell'ostetrica, lunedì prossimo, 5 maggio, l'Azienda sanitaria locale di Matera (Asm) "istituisce un momento di riflessione e condivisione, attraverso lo Spo ... 🔗msn.com