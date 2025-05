Giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore anche ad Agrigento sarà possibile effettuare le donazioni

Giornata dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, anche ad Agrigento sarà possibile effettuare le donazioni dell'Università Cattolica dell'Arcidiocesi di Agrigento. "L'università come laboratorio di speranza: un'espressione usata da Papa Francesco nel 2021 in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico nel centenario dell'Ateneo": sono le parole della professoressa Serafina Rizzo Pancamo, delegatadell'Arcidiocesi di.

