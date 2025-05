Giorgio Locatelli e il dramma che gli ha segnato la carriera | “Il mio ristorante distrutto in un’esplosione”

Giorgio Locatelli racconta a Verissimo il lato amaro di una carriera incredibile: le vessazioni subite in Francia, l'esplosione che distrusse il suo locale e l'addio al ristorante londinese dopo 25 anni. 🔗 racconta a Verissimo il lato amaro di unaincredibile: le vessazioni subite in Francia, l'esplosione che distrusse il suo locale e l'addio allondinese dopo 25 anni. 🔗 Fanpage.it

"Grazie a Dio ti ho ucciso, non mi hai ucciso tu". Ecco perché Giorgio Locatelli ha chiuso il suo ristorante - Non erano nemmeno passate 24 ore dall’arrivo del 2025 che Giorgio Locatelli, in un post su Instagram, dava la notizia più grossa per il mondo della ristorazione: abbassava definitivamente la serranda del suo ristorante Locanda Locatelli a Londra dopo 23 anni di servizio: «Ma quando una porta si chiude, un’altra si apre, per cui seguite i nostri social per gli aggiornamenti su nuovi progetti». A distanza di due mesi esatti, in un’intervista rilasciata al Times rivela le ragioni della sua decisione: «Un ristorante può toglierti così tanto che può letteralmente ucciderti. 🔗gamberorosso.it

"Ogni mattina ero sotto di 3mila euro": il dramma economico di Giorgio Locatelli - Continua a far parlare la decisione, drastica, di chef Giorgio Locatelli, il quale ha scelto di chiudere La Locanda, il celebre ristorante a Londra, una stella Michelin. Il volto di Masterchef ha comunicato lo stop alle "operazioni" lo scorso dicembre, spiegando che si trattava di una decisione quasi inevitabile. A qualche mese di distanza, con un nuovo progetto già all'orizzonte, Locatelli ha svelato le ragioni dietro la decisione, che ha segnato la fine di un'epoca per un locale che ha ospitato celebrità del calibro di Madonna, Beyoncé e persino i reali d'Inghilterra. 🔗liberoquotidiano.it

"Mi stava uccidendo", Giorgio Locatelli spiega perché ha chiuso - Dopo la finale di MasterChef, che ha incoronato Anna Yi Lang Zhang migliore cuoca amatoriale dìItalia, Giorgio Locatelli parla della sua nuova vita. Lo chef resta giudice della trasmissione, ma dal 31 dicembre scorso ha chiuso il suo ristornate "Locanda" a Londra dopo 23 anni. Un locale di successo, amato da vip come Madonna. "Finora non ho parlato dei motivi per rispettare l'accordo con la proprietà dell'immobile. 🔗iltempo.it

Giorgio Locatelli e il dramma che gli ha segnato la carriera: “Il mio ristorante distrutto in un’esplosione” - Giorgio Locatelli racconta a Verissimo il lato amaro di una carriera incredibile: le vessazioni subite in Francia, l'esplosione che distrusse il suo locale ... 🔗fanpage.it

La figlia di Giorgio Locatelli ha più di 600 allergie alimentari - Lo chef Giorgio Locatelli a Verissimo racconta di sua figlia Margherita, non è stato semplice, soffre di tantissime allergie alimentari ... 🔗ultimenotizieflash.com

Giorgio Locatelli: «In certe cucine usano l'umiliazione per insegnare. Non è mai stato il mio metodo: è brutto e controproducente» - «Si sentono i 32 anni di carriera e le Stelle Michelin?», ha chiesto Silvia Toffanin non appena ha dato il benvenuto a Giorgio Locatelli nello studio di Verissimo e lo chef ... 🔗msn.com