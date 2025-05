Giorgio imprenditore agricolo ad alta quota | “I lamponi stanno sparendo e il motivo è sempre lo stesso”

Giorgio Elter gestisce dal 2007 un'azienda agricola biologica. Qualche anno fa insieme ad altre nove famiglie provenienti da tutta Europa ha denunciato l'Unione Europa per chiedere un maggiore impegno contro la crisi climatica. A Fanpage.it ha raccontato come i cambiamenti nel clima stanno minacciando il suo lavoro e il suo territorio. 🔗 Ai piedi del Gran Paradiso, la famiglia diElter gestisce dal 2007 un'azienda agricola biologica. Qualche anno fa insieme ad altre nove famiglie provenienti da tutta Europa ha denunciato l'Unione Europa per chiedere un maggiore impegno contro la crisi climatica. A Fanpage.it ha raccontato come i cambiamenti nel climaminacciando il suo lavoro e il suo territorio. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sabato ad Arese i funerali dell’imprenditore Zucchiatti, patron della Sicad di Uboldo - Si terranno sabato 12 aprile ad Arese i funerali di Ivano Zucchiatti, 84 anni, storico fondatore della Sicad di Uboldo, azienda leader nel settore dei nastri adesivi. Figura di riferimento per il mondo imprenditoriale locale, Zucchiatti è ricordato con profondo affetto e stima da tutta la comunità. Commosso il cordoglio espresso dall’amministrazione comunale di Uboldo, [...] 🔗ilnotiziario.net

Giorgio Poi ad Arti Vive Festival 2025 - Produttore, polistrumentista e cantautore tra i più influenti e riconoscibili della scena musicale italiana, Giorgio Poi è un altro dei nomi annunciati per la prossima edizione di Arti Vive Festival, in programma a Soliera dal 3 al 6 luglio prossimi. L’artista si esibirà in piazza Lusvardi nella serata di venerdì 4 luglio, per un’esibizione live a ingresso gratuito. Dopo la gavetta con piccole band mai dimenticate (Vadoinmessico), nel 2017 arriva l’apprezzato esordio solista “Fa Niente” per Bomba Dischi/Universal. 🔗ilcampoonline.it

Spinto in un furgone e incappucciato: sequestrato 15enne figlio di imprenditore a San Giorgio a Cremano. Ricerche in corso - Gli hanno messo un cappuccio in testa e lo hanno spinto all?interno di un furgone. Lo hanno sequestrato, portandolo via da casa. Vittima un ragazzino di 15 anni: un sequestro di persona a scopo... 🔗ilmattino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trattore nel canale, morto un imprenditore agricolo 75enne; Moda, addio a Giorgio Rossi: è stato presidente di Coin; Samuele e Giorgio, i due giovani agricoltori Comaschi premiati a Roma; Muore sotto una gru nella sua ditta di marmi. Tragedia sul lavoro a Carrara. Chi era la vittima. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne