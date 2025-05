Gioielli vestiti tappeti abiti quadri ma anche riso e uno skate | ecco il tesoro di Meloni

© Ilfoglio.it - Gioielli, vestiti, tappeti, abiti, quadri ma anche riso e uno skate: ecco il tesoro di Meloni tesoro salgariano di Giorgia? O forse il caveau di Meloni – dove sono custoditi i regali donati alla premier – altro non è che un fantastico bazar più in stile Porta Portese che il. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 E' la stanza delsalgariano di Giorgia? O forse il caveau di– dove sono custoditi i regali donati alla premier – altro non è che un fantastico bazar più in stile Porta Portese che il. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Su altri siti se ne discute

Si arrampica fino al terzo piano e ruba orologi, gioielli e vestiti firmati: arrestato 28enne - Si è arrampicato alla colonna pluviale fino a raggiungere un appartamento al terzo piano di un condominio. Ma poco prima di scappare via col bottino i carabinieri lo hanno arrestato. Nella serata di lunedì 10 febbraio i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno hanno arrestato un 28enne di... 🔗monzatoday.it

Sanremo 2025, gli abiti di Miriam Leone al Festival: abito, look, vestiti, stilista - Sanremo 2025, gli abiti di Miriam Leone al Festival: abito, look, vestiti, stilista Quali sono gli abiti (vestiti) di Miriam Leone per la terza serata del Festival di Sanremo 2025? Per la 75esima edizione della kermesse canora la co-conduttrice ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito gli abiti indossati nel corso della serata dai lei condotta del Festival di Sanremo 2025: IN AGGIORNAMENTO… Lo stilista degli abiti di Miriam Leone Qual è lo stilista di Miriam Leone per il Festival di Sanremo 2025? L’attrice è sempre stata testimonial di stilisti importanti, da Gucci a ... 🔗tpi.it

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni licenziano e denunciano la colf: “Ci ha rubato vestiti e gioielli” - Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno licenziato e denunciato la colf che lavorava nella loro lussuosa villa romana, l’influencer e il calciatore della Lazio la ritengono responsabile di due furti avvenuti nella loro abitazione. Il quotidiano Repubblica ricostruisce la vicenda e racconta che la donna, in assenza dei padroni di casa, era solita indossare vestiti di Nasti e gioielli della coppia, tra cui un prezioso anello di rubino misteriosamente scomparso, usando la villa come set per le sue foto social. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Gioielli, vestiti, tappeti, abiti, quadri ma anche riso e uno skate: ecco il tesoro di Meloni; Golden Globe 2025, le pagelle ai look sul red carpet, da Demi Moore a Zoe Saldana. FOTO; Piero Gilardi, la bioarte e i gioielli di frutta e verdura a grandezza naturale; Mostra del cinema di Venezia 2024: Nicole Kidman e le altre, tutti i look delle star (e i nostri voti) sul terzo red carpet. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gioielli, vestiti, tappeti, abiti, quadri ma anche riso e uno skate: ecco il tesoro di Meloni - Ecco la lista dei doni istituzionali ricevuti finora dalla premier: oggetti preziosi (e non) custoditi sotto chiave a Palazzo Chigi. Se superano i 300 euro di valore non possono essere portati via ... 🔗ilfoglio.it

Funerali di Papa Francesco: capi velati, abiti neri e pochi gioielli, ecco i look all'insegna della sobrietà di royals e first ladies - Il dress code è stato ampiamente rispettato. Le regine cattoliche Letizia di Spagna e Mathilde del Belgio hanno indossato un velo sulla testa così come Melania Trump. Tra gli uomini, Donald Trump e il ... 🔗vanityfair.it