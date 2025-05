Gioielleria Venezia | con la salvezza possono entrare più di 50 milioni

© Serieanews.com - Gioielleria Venezia: con la salvezza possono entrare più di 50 milioni Venezia si aggrappa a un finale di stagione coraggioso e a cinque o sei pezzi da GioielleriaGioielleria Venezia: con la salvezza possono entrare più di 50 milioni (AnsaFoto) – serieanews.comSe c’è una squadra che merita di salvarsi quest’anno, quella è proprio il Venezia di Eusebio Di Francesco. Senza nulla togliere alle altre concorrenti ma la squadra lagunare ha mostrato tanti spunti interessanti nel corso dell’intera stagione disputata in Serie A.Tante belle trame di gioco, risultati anche importanti, e la sensazione che in diverse partite dovessero arrivare alcuni punti in più. Come ieri sera a Torino ad esempio, dove per l’ennesima volta è arrivato solo un punto. E ora sul calendario restano Fiorentina, Cagliari e Juventus. 🔗 Una squadra in fondo alla classifica che però ha sempre provato a fare le cose per bene. Ilsi aggrappa a un finale di stagione coraggioso e a cinque o sei pezzi da: con lapiù di 50(AnsaFoto) – serieanews.comSe c’è una squadra che merita di salvarsi quest’anno, quella è proprio ildi Eusebio Di Francesco. Senza nulla togliere alle altre concorrenti ma la squadra lagunare ha mostrato tanti spunti interessanti nel corso dell’intera stagione disputata in Serie A.Tante belle trame di gioco, risultati anche importanti, e la sensazione che in diverse partite dovessero arrivare alcuni punti in più. Come ieri sera a Torino ad esempio, dove per l’ennesima volta è arrivato solo un punto. E ora sul calendario restano Fiorentina, Cagliari e Juventus. 🔗 Serieanews.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Como Venezia, Di Francesco in conferenza: «Faccio i complimenti alla squadra per compattezza mostrata. Per la salvezza servirà questo» - Como Venezia, le parole del tecnico Eusebio Di Francesco in conferenza stampa nel post partita. Le dichiarazioni Il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Como. Ecco le sue parole: PAROLE – «Abbiamo affrontato una squadra forte oggi, il Como ha un ottimo gioco e con […] 🔗calcionews24.com

Genoa, salvezza matematica dopo i ko di Venezia ed Empoli: il risultato a quattro giornate dalla fine del campionato - Le sconfitte di Venezia ed Empoli, ferme a 25 punti, portano il Grifone a salvarsi con 4 giornate di anticipo nonostante la sconfitta con il Como 🔗ilsecoloxix.it

Torino-Venezia (venerdì 02 maggio 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Le difese possono prevalere sugli attacchi - Il Venezia in piena lotta salvezza ha mostrato il solito copione anche nella sconfitta casalinga 2-0 contro il Milan, gol iniziale evitabile, la solita solidità difensiva mostrata per tutto il girone di ritorno ma anche l’incapacità di cambiare le partite nella metà campo avversaria che di fatto sta costando un enorme numero di punti alla […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Se ne parla anche su altri siti

Salvezza matematica a 44 punti, lo Spezia ha il destino nelle proprie mani; Gioielleria Venezia: con la salvezza possono entrare più di 50 milioni. 🔗Approfondimenti da altre fonti