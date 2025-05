Gioco d’azzardo e scommesse clandestine a Prato sigilli a un’altra bisca

Prato – Una nuova bisca clandestina individuata in via Strozzi: nuove denunce e sequestri. L'occasione, da parte della procura di Prato, per fare il bilancio dell'attività contro le scommesse clandestine e il Gioco d'azzardo. Dal 2024 a oggi, le investigazioni dalla procura di Prato hanno consentito di individuare al presenza e l'operatività nel territorio della Chinatown pratese, di diciassette bische clandestine, dove sono risultati essere praticati il Gioco d'azzardo, fra i quali, il Pai Gow e il Mahjong, e scommesse illegali su larga scala, con il coinvolgimento di circa 170 persone tra giocatori e titolariorganizzatori delle attività, con un sequestro complessivo di circa 750mila euro in contanti, successivamente versati al Fondo unico giustizia. Le iniziative si collocano nel quadro di una ben individuata strategia funzionale a contrastare il fenomeno particolarmente radicato nel distretto pratese, uno dei più importanti del paese, capace di generare consistenti flussi di denaro sommerso, come si può cogliere da una visione unitaria e organica, derivante dalla ricostruzione degli esiti investigativi sinora effettuati.

