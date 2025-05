Gioco d' azzardo cinque persone denunciate per il gioco del Mahjong

© Firenzetoday.it - Gioco d'azzardo, cinque persone denunciate per il gioco del Mahjong Dopo l'operazione portata a termine nelle scorse settimane, un'altra bisca clandestina è stata scoperta a Prato al Macrolotto Zero, all’interno di un locale in via Filzi. All’interno dell’immobile, attorno al quale era stata osservata un’anomala presenza di clientela nelle ore serali e notturne. 🔗 Firenzetoday.it

Cosa riportano altre fonti

Blitz alla bisca clandestina a Prato: denunciati in cinque per gioco d’azzardo - PRATO – Ancora un bisca clandestina sul territorio pratese. Nell’ambito di una articolata attività investigativa coordinata dalla procura, è stata individuata la struttura, ubicata in via Filzi al Macrolotto, gestita da più cittadini cinesi, nel cui ambito veniva praticato il gioco d’azzardo clandestino, denominato Mahjong, profondamente radicato nel territorio della provincia pratese, strettamente connessa a dinamiche di illegalità economico-finanziaria. 🔗corrieretoscano.it

Dilaga il gioco d’azzardo: “Famiglie distrutte e un'inquietante presenza della criminalità” - Preoccupa la dilagante diffusione del gioco d’azzardo nella provincia di Latina, e in particolare nella zona del sud pontino. Ad accendere nuovamente i riflettori sul fenomeno, sempre più una paga sociale, è l’associazione Antonino Caponnetto, contro le illegalità e le mafie, coordinata da... 🔗latinatoday.it

Un aiuto ai migranti sul tema del gioco d’azzardo: al via la formazione per gli operatori - Affrontare il tema del gioco d'azzardo dal punto di vista del migrante che arriva in Italia. Con questo obiettivo Esc, sportello per i giocatori d'azzardo e familiari, in collaborazione con Serdp e i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, intende dare rilievo al fenomeno dal punto di vista dell’altro... 🔗ravennatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Gioco d'azzardo, cinque persone denunciate per il gioco del Mahjong; Blitz alla bisca clandestina a Prato: denunciati in cinque per gioco d’azzardo; Un’altra bisca clandestina. Sequestrati soldi e tavoli. Indagate cinque persone; Gioco d'azzardo, pazienti triplicati in 5 anni: c'è chi ha 60mila euro di debiti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Doppio gioco: poker protagonista nella nuova serie di Canale 5 - Nella nuova light spy story dell'ammiraglia Mediaset Alessandra Mastronardi veste i panni di Daria, 35enne con un passato difficile legato anche al poker e al gioco d’azzardo. 🔗gioconews.it

Blitz alla bisca clandestina a Prato: denunciati in cinque per gioco d'azzardo - PRATO – Ancora un bisca clandestina sul territorio pratese. Nell’ambito di una articolata attività investigativa coordinata dalla procura, è stata individuata la struttura, ubicata in via Filzi al Mac ... 🔗msn.com

Il gioco d’azzardo è importante per l’economia italiana - Il gioco d'azzardo è un settore in forte crescita ed stato inserito fra le voci che determinano il PIL italiano e che aiutano l'economia. 🔗tpi.it