Giochi di Strada | a Vasto un viaggio tra fantasia e ricordi d’infanzia

© Chietitoday.it - Giochi di Strada: a Vasto un viaggio tra fantasia e ricordi d’infanzia Vasto Marina si trasformerà in un grande spazio ludico all’aperto grazie all’evento Giochi di Strada, inserito nel cartellone del Festival di Primavera.«Un’occasione unica per riscoprire la magia del gioco all’aria aperta. 🔗 Domenica 4 maggio 2025, a partire dalle 10:30, il lungomare Cordella diMarina si trasformerà in un grande spazio ludico all’aperto grazie all’eventodi, inserito nel cartellone del Festival di Primavera.«Un’occasione unica per riscoprire la magia del gioco all’aria aperta. 🔗 Chietitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Vasto, rinviata la questione della variante alla strada statale 16 sud, approfondimenti in Commissione - Dopo un ampio dibattito in consiglio comunale a Vasto in merito alla variante alla strada statale S16 Sud - tratto a impatto zero, si è riunita la Commissione dei capigruppo. Durante la seduta, è stato deciso all’unanimità da tutti i partiti, liste e movimenti di ritirare gli ordini del giorno... 🔗chietitoday.it

Via Gluck, viaggio nella strada di Adriano Celentano: “Ha perso la sua anima. Assediati da B&b e auto” - Milano – Là dove c’era l’erba, ora ci sono parcheggi selvaggi e B&B. Parafrasando Adriano Celentano, si può riassumere così lo stato attuale di via Gluck, la strada che il Molleggiato ha reso celebre con la sua canzone manifesto. Una delle vie più famose di Milano che sta perdendo la sua identità di borgo operaio fatto di case di ringhiera e vita di quartiere. Per questo, il Municipio 2 ha votato una mozione per richiedere l’estensione dei lavori di riqualificazione della vicina via Sammartini anche alla strada di Celentano. 🔗ilgiorno.it

Trump e Melania, ritorno gelido dal viaggio a Roma: un bacio sulla guancia e ognuno per la propria strada nel giorno del 55° compleanno della First Lady - VIDEO - Appena sono scesi dall'Air Force One che li ha riportati negli Usa, il Presidente Trump e la moglie si sono salutati in modo freddissimo Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Melania sono atterrati a Newark, New Jersey, dopo aver partecipato ai funerali di Papa Francesco a 🔗ilgiornaleditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giochi di Strada: a Vasto un viaggio tra fantasia e ricordi d’infanzia; A Vasto Marina domenica 4 maggio tornano i giochi di strada: un viaggio nel tempo; Primo snodo salvezza per la Vasto Basket; Migliori giochi PS5 - Febbraio 2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia