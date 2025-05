Ginnastica artistica la Libertas Vercelli vince lo scudetto! Esposito abdica con Civitavecchia le D’Amato ingranano

Libertas Vercelli ha conquistato lo scudetto di Ginnastica artistica femminile, imponendosi nella Final Eight del massimo campionato italiano a squadre che è andata in scena al PalaWanny di Firenze. Il sodalizio piemontese ha vinto la gara con il punteggio complessivo di 161.050 e nella prossima stagione avrà l'onore di appuntarsi sul petto il tricolore per la prima volta nella propria storia. Il titolo torna in Piemonte ad addirittura 34 anni di distanza dalla prima e ultima volta (Ginnastica Torino nel 1991), l'albo d'oro si arricchisce di una nuova società dopo Brixia Brescia, Gal Lissone, Pro Lissone, Ginnastica Torino e Ginnastica Civitavecchia. Festa grande per la formazione allenata da Enrico Pozzo e Federica Gatti, trascinata dal prestito francese Elena Colas (spaziale 14.750 alle parallele asimmetriche, 13.

Ginnastica artistica, la Libertas Vercelli firma la doppietta in Serie A. Tornano Esposito e le D'Amato - La Libertas Vercelli ha vinto la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica femminile, imponendosi ad Ancona con il punteggio complessivo di 158.650. La formazione piemontese ha replicato il successo ottenuto un mese in occasione della prova d'apertura del massimo campionato italiano a squadre, trascinata dalla sempre più splendente stella di Giulia Perotti: la 15enne è stata impeccabile alle parallele asimmetriche (14.

Ginnastica artistica, Serie A1: ad Ancona arriva il bis di Libertas Vercelli e Gymnastic Romagna Team - Al PalaPrometeo di Ancona va in archivio anche la seconda tappa dei campionati di A1 di ginnastica artistica. E dopo il fine settimana inaugurale di Montichiari, anche davanti al caloroso pubblico del capoluogo marchigiano festeggiano al femminile la Libertas Vercelli e al maschile la Gynastics Romagna Team, entrambe già vincitrici nel primo appuntamento stagionale.

Ginnastica artistica, la Serie A ricomincia da Ancona: si riparte dalla vittoria di Vercelli con Perotti - La Serie A 2025 di ginnastica artistica tornerà in scena con la seconda tappa nella giornata di sabato 8 marzo: il PalaPrometeo di Ancona ospiterà un nuovo appuntamento del massimo campionato italiano a squadre a un mese esatto di distanza dalla prova di apertura, sarà il secondo dei tre eventi di regular season, al termine delle quali si definiranno le migliori otto compagini che si contenderanno lo scudetto nella Final Eight in programma a inizio maggio.

