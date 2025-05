Ginnastica artistica Final Eight | Vercelli vince nel femminile Ferrara si aggiudica il Campionato maschile

Final Eight di Ginnastica artistica, conclusasi con il successo di Libertas Vercelli nel Campionato femminile e la vittoria di Ginnastica Ferrara al maschile. Per entrambe le società si tratta del primo successo: Vercelli, già titolata al maschile, non aveva mai vinto in GAF, mentre Ferrara mette in bacheca il primo scudetto.Ginnastica artistica – LA Final Eight femminileLa gara femminile si è aperta con Ginnastica Civitavecchia e Libertas Vercelli al volteggio, mentre Forza e Coraggio e Brixia si sono impegnate nella parallele asimmetriche. Alla trave, hanno rotto il ghiaccio Renato Serra e Ginnastica Heaven, con Ginnastica Riccione e artistica 81 al corpo libero. Vercelli ha ipotecato la vittoria alle parallele, dove Elena Colas è stata protagonista con un 14. 🔗 Al PalaWanny di Firenze va in scena ladi, conclusasi con il successo di Libertasnele la vittoria dial. Per entrambe le società si tratta del primo successo:, già titolata al, non aveva mai vinto in GAF, mentremette in bacheca il primo scudetto.– LALa garasi è aperta conCivitavecchia e Libertasal volteggio, mentre Forza e Coraggio e Brixia si sono impegnate nella parallele asimmetriche. Alla trave, hanno rotto il ghiaccio Renato Serra eHeaven, conRiccione e81 al corpo libero.ha ipotecato la vittoria alle parallele, dove Elena Colas è stata protagonista con un 14. 🔗 Sportface.it

