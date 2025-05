Ginnastica aerobica il sannita Frascadore è campione italiano

Tempo di lettura: < 1 minuto

Giovanni Frascadore del Club Ginnastico Benevento all'età di 8 anni è già campione.

Dopo aver vinto il campionato regionale e il campionato interregionale 2025 di Ginnastica aerobica, piazzandosi in entrambi i casi al primo posto e ottenendo la medaglia d'oro, il giovane atleta allenato da Cristiana D'Anna si è qualificato ai campionati nazionali che si sono tenuti oggi a porto Sant'Elpidio nelle Marche, in provincia di Fermo, a cui hanno partecipato i club di tutta Italia, per la categoria Gold (che in pratica è la categoria più importante per la Ginnastica).

Dopo una prestazione perfetta ha conquistato la medaglia d'oro e il primo posto diventando campione italiano di Ginnastica aerobica – categoria allievi.

