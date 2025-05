Gineitis dopo il pareggio con il Venezia | Contro l’Inter dobbiamo dimostrare il carattere di questa squadra

© Internews24.com - Gineitis dopo il pareggio con il Venezia: «Contro l’Inter dobbiamo dimostrare il carattere di questa squadra» Gineitis, il centrocampista del Torino ha parlato dopo il pareggio con il Venezia proiettandosi già al prossimo match Contro l’InterGvidas Gineitis, centrocampista del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio Contro il Venezia. Un risultato deludente davanti al quale il lituano non si nasconde. Gineitis, poi, ha dichiarato la sua determinazione e la sua visione per il prossimo inContro previsto Contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il match, atteso con grande interesse, rappresenta una sfida importante per i granata, che cercheranno di risollevarsi e migliorare la loro posizione in classifica in questo finale di stagione. Di seguito, le sue dichiarazioni. LE PAROLE DI Gineitis – «dobbiamo chiedere scusa a tutti i tifosi perché il Torino non può fare una partita così. 🔗 , il centrocampista del Torino ha parlatoilcon ilproiettandosi già al prossimo matchGvidas, centrocampista del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sportilil. Un risultato deludente davanti al quale il lituano non si nasconde., poi, ha dichiarato la sua determinazione e la sua visione per il prossimo inprevistodi Simone Inzaghi. Il match, atteso con grande interesse, rappresenta una sfida importante per i granata, che cercheranno di risollevarsi e migliorare la loro posizione in classifica in questo finale di stagione. Di seguito, le sue dichiarazioni. LE PAROLE DI– «chiedere scusa a tutti i tifosi perché il Torino non può fare una partita così. 🔗 Internews24.com

