' Giardini Estensi' colori e profumi di fiori e piante invadono piazza Ariostea - FOTO

Una distesa di colori alla base della statua di Ariosto. E' entrata nel vivo la manifestazione 'Giardini Estensi', quest'anno collocata all'interno di piazza Ariostea (qui il programma completo). Tra l'anello in cemento e l'area verde interna, infatti, sabato e domenica trovano posto migliaia di fiori e piante.

Vigoflor 2025: un weekend di colori, profumi e sapori a Vigone - Vigone si prepara ad accogliere la 21ma edizione di Vigoflor, la Mostra Mercato Regionale dedicata al florovivaismo, al giardinaggio e ai produttori agricoli. L'evento, in programma per sabato 12 e domenica 13 aprile 2025, trasformerà le vie e le piazze del centro storico in un vero e proprio... 🔗torinotoday.it

Il fascino delle camelie. La rassegna tra colori profumi ed emozioni - di Massimo Stefanini Il primo week-end ha fatto registrare subito un numero elevato di presenze. E’ una delle manifestazioni iconiche di Capannori, nella Piana di Lucca. La mostra delle ’Antiche camelie della Lucchesia’, edizione numero 36, è partita con la novità della rassegna fotografica e relativo contest. Domani e domenica secondo week-end di eventi che proseguiranno poi anche il 22 e 23 e il 29 e 30 marzo. 🔗quotidiano.net

Uno spettacolo di colori e profumi, aperto a tutti: è il Centro Botanico Moutan, in provincia di Viterbo, 15 ettari con 250mila piante, in piena fioritura tra aprile e maggio. Dove ognuno può trovare quella più adatta al proprio balcone - La fioritura è effimera e dura poche settimane. Ma le corolle sono regali, anche nelle varietà più semplici. Di una bellezza appariscente e opulenta in quelle che vantano una profusione di petali. I colori? Dal rosa al bianco, dal rosso al giallo. La peonia, una “rosa senza spine” secondo gli inglesi, è da sempre il fiore più nobile per i cinesi. Così esclusivo da essere, in passato, appannaggio esclusivo della famiglia imperiale e dei mandarini. 🔗iodonna.it

Passeggiate nei giardini tra profumi e colori - Alto Adige - Passeggiate nei giardini tra profumi e colori Tags 24 marzo 2025 Condividi questo articolo su Whatsapp Condividi questo articolo su Telegram Twitter Condividi Mail ... 🔗altoadige.it

5 avvolgenti profumi ispirati ai giardini in fiore per accogliere la Primavera - Con l’arrivo della primavera, la natura si risveglia in un tripudio di colori e profumi. I giardini in fiore ispirano sensazioni di freschezza, leggerezza e rinnovamento, proprio come le ... 🔗msn.com

Giardini, i più vivaci e colorati del mondo - Ecco alcune delle destinazioni più incantevoli dove lasciarsi travolgere da sfumature mai viste e profumi inebrianti Con la primavera esplode la voglia di colori ... in un bel giardino e farsi ... 🔗msn.com