Giara Assicurazioni trionfa ai campionati regionali Master di tennistavolo

© Sport.quotidiano.net - Giara Assicurazioni trionfa ai campionati regionali Master di tennistavolo Giara Assicurazioni nei campionati regionali Master di tennistavolo, disputati domenica a San Felice sul Panaro. La società estense, nell'occasione, ha conquistato due ori e un argento grazie a Sergio Curarati e a Luca Antonucci (nella foto), che hanno vinto i tornei di singolare delle rispettive categorie (over 50 e over 60), chiudendo poi al secondo posto il torneo di doppio unificato. Il tutto mentre contemporaneamente, a Terni, Pietro Andreoli sfiorava per due volte il podio (singolare e doppio) nei campionati italiani under 15, confermando tutto il suo valore.A San Felice sul Panaro, nel singolare over 50 (venti giocatori iscritti), Curarati ha sbaragliato il campo, portando a casa il quarto titolo regionale consecutivo. Dopo avere dominato il girone di prima fase, il forte difensore ferrarese, prima testa di serie del tabellone, ha nettamente superato Torelli e Martorana, per poi battere in finale l'ostico reggiano Troni in quattro set abbastanza combattuti.

