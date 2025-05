Gianni Alemanno si lamenta del sovraffollamento delle carceri e scrive a Nordio

Gianni Alemanno, attualmente detenuto a Rebibbia, ha scritto e inviato una lettera a Carlo Nordio, ministro della Giustizia. Nella missiva, l'ex sindaco di Roma denuncia il grave sovraffollamento nelle carceri italiane. Si tratta un tema delicato, rispetto al quale, però, il governo ha fatto molto poco, e che tocca Alemanno in prima persona. Dal 31 dicembre, infatti, si trova nell'istituto detentivo della capitale, dove sta scontando una pena di un anno e dieci mesi per finanziamento illecito e traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta nota con il nome di Mafia Capitale.Insieme all'altro firmatario e detenuto Fabio Falbo, l'ex primo cittadino ha dichiarato la situazione «insostenibile e contraria ai dettati costituzionali», proponendo poi una serie di misure per ridurre la popolazione carceraria, migliorandone le condizioni.

Gianni Alemanno critica l’inazione politica sull’impegno di Papa Francesco per la pace - Gianni Alemanno, segretario del movimento Indipendenza, ha espresso preoccupazione per l’atteggiamento dei leader politici italiani ed europei nei confronti dell’impegno di Papa Francesco per la pace, evidenziando come la sua figura venga oggi esaltata, ma senza ricordare adeguatamente le sue parole e il suo coraggio nell’affrontare le guerre in Ucraina e Palestina. L’ex sindaco di Roma ha sollevato il tema delle dichiarazioni di Papa Francesco riguardo ai conflitti, chiedendosi se davvero si stia facendo abbastanza per fermarli. 🔗laprimapagina.it

Alemanno scrive a Nordio dal carcere: "Nelle celle sovraffollamento e cure negate" - L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha inviato da Rebibbia dove si trova detenuto dal 31 dicembre per scontare una pena ad 1 anno e 10 mesi, una lettera al ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'emergenza del sovraffollamento delle carceri italiane è al centro della missiva che Alemanno, già... 🔗romatoday.it

Convegno a Napoli in solidarietà con Gianni Alemanno - È iniziato a Napoli il convegno in solidarietà con Gianni Alemanno, un evento che ha visto la partecipazione di importanti personalità del panorama giuridico e politico. Tra gli interventi, l’avvocato Sergio Cola, già senatore della Repubblica, l’avvocato Domenico Spena, componente del comitato nazionale dei Radicali Italiani, Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Regione Campania, e l’avvocato Mariangela Locuoco, dirigente dell’ufficio giustizia di Napoli del Movimento Indipendenza. 🔗laprimapagina.it

