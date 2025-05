Gianni Alemanno? Lo scandalo è tenerlo in carcere

© Liberoquotidiano.it - Gianni Alemanno? Lo scandalo è tenerlo in carcere Alemanno. È lo scandalo di tenerlo ancora in carcere, contro ogni umanità. E contro ogni logica. Anche se l’ex ministro ed ex sindaco di Roma non pare abbattersi per una detenzione incomprensibile, visto il tono di una sua lettera a varie autorità – a partire dal guardasigilli Carlo Nordio – in cui si preoccupa più per gli altri detenuti che per se stesso. Assieme ad un altro detenuto, Fabio Falbo (oggi laureato in giurisprudenza) Alemanno si rivolge ai rappresentanti delle istituzioni per sensibilizzarle sull’emergenza carceraria. A partire dall’assenza di una adeguata assistenza sanitaria all’interno del perimetro carcerario. L’esempio che più compisce sono gli ultraottantenni ancora detenuti, anche “non recidivi”, ai quali viene negata la possibilità di andare agli arresti domiciliari. 🔗 Sì, c’è un caso. È lodiancora in, contro ogni umanità. E contro ogni logica. Anche se l’ex ministro ed ex sindaco di Roma non pare abbattersi per una detenzione incomprensibile, visto il tono di una sua lettera a varie autorità – a partire dal guardasigilli Carlo Nordio – in cui si preoccupa più per gli altri detenuti che per se stesso. Assieme ad un altro detenuto, Fabio Falbo (oggi laureato in giurisprudenza)si rivolge ai rappresentanti delle istituzioni per sensibilizzarle sull’emergenza carceraria. A partire dall’assenza di una adeguata assistenza sanitaria all’interno del perimetro carcerario. L’esempio che più compisce sono gli ultraottantenni ancora detenuti, anche “non recidivi”, ai quali viene negata la possibilità di andare agli arresti domiciliari. 🔗 Liberoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gianni Alemanno critica l’inazione politica sull’impegno di Papa Francesco per la pace - Gianni Alemanno, segretario del movimento Indipendenza, ha espresso preoccupazione per l’atteggiamento dei leader politici italiani ed europei nei confronti dell’impegno di Papa Francesco per la pace, evidenziando come la sua figura venga oggi esaltata, ma senza ricordare adeguatamente le sue parole e il suo coraggio nell’affrontare le guerre in Ucraina e Palestina. L’ex sindaco di Roma ha sollevato il tema delle dichiarazioni di Papa Francesco riguardo ai conflitti, chiedendosi se davvero si stia facendo abbastanza per fermarli. 🔗laprimapagina.it

Convegno a Napoli in solidarietà con Gianni Alemanno - È iniziato a Napoli il convegno in solidarietà con Gianni Alemanno, un evento che ha visto la partecipazione di importanti personalità del panorama giuridico e politico. Tra gli interventi, l’avvocato Sergio Cola, già senatore della Repubblica, l’avvocato Domenico Spena, componente del comitato nazionale dei Radicali Italiani, Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Regione Campania, e l’avvocato Mariangela Locuoco, dirigente dell’ufficio giustizia di Napoli del Movimento Indipendenza. 🔗laprimapagina.it

Perché Gianni Alemanno resta in carcere nonostante non abbia fatto niente? - Riceviamo e pubblichiamo Me lo chiedo nella convinzione che la decisione di non concedergli la condizionale sia una prepotenza, che levargli la libertà sia una sopraffazione e una persecuzione. Eppure, nessuno si indigna! Ha fatto il ministro, il sindaco, è stato uno dei più importanti capi politici della destra italiana, che oggi impazza al governo del paese. Ha allevato e promosso molti degli uomini e delle donne che oggi sono al potere. 🔗laprimapagina.it

Se ne parla anche su altri siti

Gianni Alemanno? Lo scandalo è tenerlo in carcere | .it; Milano, i giudici ora temono i voti degli avvocati | .it; Per favore rilasciate Alemanno; «Ex Nar consulente del Comune» Lattarulo mette nei guai Alemanno. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Petizione per Alemanno, Rita Bernardini: “Ho firmato perché è irrazionale tenerlo in carcere” - Una raccolta di firme è stata presentata oggi a Roma per chiedere la scarcerazione di Gianni Alemanno ... tanto quanto continuare a tenere in galera quei condannati con ottima condotta ... 🔗tag24.it

Alemanno scrive dal carcere: 'Esperienza comunitaria, stupido sprecarla' - E' il 'titolo' della lettera dal carcere di Rebibbia firmata dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, attualmente recluso nell'istituto. La lettera è stata pubblicata sulla sua pagina Facebook. 🔗ansa.it

Per favore rilasciate Alemanno - Ieri mattina hanno arrestato l’ex ministro ed ex sindaco di Roma Gianni ... Vorrebbero tenerlo in cella per quasi due anni. Per favore, giudici, rinsavite e liberate Alemanno. 🔗msn.com