Giampaolo | Nella ripresa abbiamo palleggiato meglio peccato ma bisogna mantenere il morale alto

© Forzazzurri.net - Giampaolo: “Nella ripresa abbiamo palleggiato meglio, peccato ma bisogna mantenere il morale alto” Giampaolo, è intervenuto in diretta a Dazn, dopo la sconfitta in casa contro il Napoli Le parole di Marco Giampaolo, dopo la sconfitta in . L'articolo Giampaolo: “Nella ripresa abbiamo palleggiato meglio, peccato ma bisogna mantenere il morale alto” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Marco, è intervenuto in diretta a Dazn, dopo la sconfitta in casa contro il Napoli Le parole di Marco, dopo la sconfitta in . L'articolo: “mail” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Forzazzurri.net

Su questo argomento da altre fonti

Milan-Como, Conceicao: “Un grande gruppo, nella ripresa abbiamo ritrovato noi stessi” - Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Como, partita della 29^ giornata della Serie A 🔗pianetamilan.it

Genoa-Lecce diretta, inizia la ripresa. Giampaolo cambia gli esterni - A caccia dell'impresa per svoltare. Il Lecce nella Genova rossoblù per cercare punti pesanti in chiave salvezza. A Marassi Giampaolo - ex sampdoriano - gioca un derby tutto personale,... 🔗quotidianodipuglia.it

Giampaolo: «Partita equilibrata, qualche dubbio sul loro gol. Abbiamo bisogno dei gol del centrocampo» - Le parole di Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, dopo la sconfitta subita dai salentini in casa contro la Roma Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Lecce contro la Roma. Di seguito le sue parole. DOPO LE OCCASIONI INIZIALI, AVETE PRESO LE MISURE ALLA ROMA – «Secondo me sì, […] 🔗calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Lecce, Giampaolo: Dobbiamo tenere il morale alto; Lecce, Giampaolo a Dazn: Abbiamo perso perché i valori sono diversi, il Napoli è una squadra unita; Giampaolo: Nella ripresa abbiamo palleggiato meglio, peccato ma bisogna mantenere il morale alto; Lecce, Giampaolo: Uniti possiamo conquistare la salvezza. Abbiamo vissuto settimane difficili. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Giampaolo: “Nella ripresa abbiamo palleggiato meglio, peccato ma bisogna mantenere il morale alto” - ForzAzzurri.net - Marco Giampaolo, è intervenuto in diretta a Dazn, dopo la sconfitta in casa contro il Napoli Le parole di Marco Giampaolo, dopo la sconfitta in casa ... 🔗forzazzurri.net

Giampaolo svela le tre parole “magiche”: “Abbiamo un mantra che ripetiamo da tempo. I tifosi valore aggiunto, non si scappa da lì” - LECCE – “Abbiamo un mantra che da mesi ripetiamo insieme: unione, squadra, famiglia”. E’ così che Giampaolo chiude la conferenza stampa alla vigilia della partita con il Como ... 🔗corrieresalentino.it

Lecce, Giampaolo difende la squadra dopo i fischi: "Fischi immeritati, abbiamo giocato bene" - La partita, finita 1-1, ha visto i salentini dominare nella ripresa ... Giampaolo, dal canto suo, ha cercato di smorzare le polemiche, pur difendendo il lavoro della squadra. "Abbiamo fatto ... 🔗informazione.it