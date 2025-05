Giallo a Ravenna donna di 44 anni muore dopo iniezione cervicale | disposta l’autopsia

Ravenna ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo a seguito della morte di una donna di 44 anni verificatasi dopo che si era sottoposta ad una puntura cervicale in un ambulatorio. disposta l'autopsia. 🔗 La Procura diha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo a seguito della morte di unadi 44verificatasiche si era sottoposta ad una punturain un ambulatorio.l'autopsia. 🔗 Fanpage.it

