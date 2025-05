© .com - GialappaShow: esordio per Carlo Amleto, ospiti Gaia e Alessandro D’Alessandro

: nel quinto appuntamentonel cast perD’, nuovo personaggio per Max Giusti nei panni di Renato ZeroNuovo appuntamento con, il programma della Gialappa’s Band, condotto da Marco Santin, Giorgio Gherarducci e il Mago Forest, e prodotto da Banijay Italia. La quinta puntata dello show sarà in onda lunedì 5 maggio alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.Al debutto assoluto nel cast, la new entry, con delle performance musicali a sorpresa tutte da ridere. Nuova parodia per Max Giusti, che dopo aver interpretato Aurelio De Laurentiis,Borghese e Antonino Cannavacciuolo, veste per la prima volta i panni di un inedito Renato Zero.2025 – castNuove performance dei Neri per Caso guidati magistralmente dal Maestro Vittorio Cosma, prima sulle note di Tutta l’Italia di Gabry Ponte, il brano che ha fatto ballare il teatro Ariston al Festival di Sanremo, e poi con una straordinaria, e conD’all’organetto, in Libertango di Grace Jones. 🔗 .com