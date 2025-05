Giacomo Urtis ha fatto sesso nella gintoneria di Lacerenza | “È successo nel privé non sapevo che filmavano tutto”

Giacomo Urtis che racconta il lato più oscuro delle notti milanesi: "Ne è valsa la pena". I dettagli scottanti sulla gintoneria: c'erano telecamere nascoste, ma lui non lo sapeva. 🔗 L'ammissione diche racconta il lato più oscuro delle notti milanesi: "Ne è valsa la pena". I dettagli scottanti sulla: c'erano telecamere nascoste, ma lui non lo sapeva. 🔗 Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Giacomo Urtis ha avuto una storia d’amore con un cantante di Sanremo 2025: svelato il nome assurdo, ecco chi è - Sul Festival di Sanremo ne sono state dette tante e ora spunta un pettegolezzo succulento: Giacomo Urtis, anche conosciuto come Jenny, avrebbe avuto una storia d’amore con un cantante visto nello show di Carlo Conti. La settimana del Festival è finita, eppure non si fa che parlare di quanto è successo fuori e dentro il Teatro Ariston; dopo i rumors sui due cantanti che avrebbero fatto sesso nei camerini, emerge un altro pettegolezzo assurdo: Biagio D’Anelli, intervistato da Simone Iodice, ha fatto una rivelazione sul noto chirurgo dei Vip. 🔗donnapop.it

La criminologa spiega che quando i giudici parlano di crudeltà e stalking intendono cose ben precise, diverse dal senso comune. E questo non mette in discussione la gravità di quello che Turetta ha fatto - Punto primo. «Si ritiene che l’aver inferto 75 coltellate non sia stato per Turetta un modo per inferire con crudeltà o fare scempio della vittima ma una conseguenza dell’inesperienza e dell’inabilità». Punto secondo. «Non si ravvisano elementi anche solo sintomatici che consentano di ritenere che Giulia abbia vissuto un grave stato di ansia, turbamento e paura anche per la propria incolumità». Per queste due motivazioni, rese note dai giudici della Corte d’Assise di Venezia che hanno condannato all’ergastolo Filippo Turetta, non sono state riconosciute le aggravanti di crudeltà e stalking. 🔗iodonna.it

Sabatini attacca duramente Thiago Motta: «Ha fatto errori strategici inceredibili. Alla Juve non è mai capitato di fare questo» - di Redazione JuventusNews24Sabatini, giornalista, critica duramente Thiago Motta e ha soprattutto il suo operato in bianconero: ecco cos’ha detto Sandro Sabatini non ha peli sulla lingua e attacca duramente Thiago Motta. L’esonero ormai imminente dell’italo-brasiliano è stato analizzato dal giornalista, che ha sottolineato tutto ciò che non è andato durante gli otto mesi in bianconero. GLI ERRORI STRATEGICI – “Le parole dopo Juventus-Empoli il punto di non ritorno, questa non è una squadra in costruzione, in distruzione. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Giacomo Urtis ha fatto sesso nella gintoneria di Lacerenza: È successo nel privé, non sapevo che filmavano tutto; “Il mio ex fidanzato diceva di non volersi mostrare per la sua famiglia, ora vorrei che la gente…; Giacomo Urtis smaschera i ritocchini dei vip a Sanremo, da Rose Villain a Mahmood: Filler qua e là; Grande Fratello, Giacomo Urtis ha visto le chat tra Lorenzo e il guru della moda: “ora gli credo”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giacomo Urtis ha fatto sesso nella gintoneria di Lacerenza: “È successo nel privé, non sapevo che filmavano tutto” - L’ammissione di Giacomo Urtis che racconta il lato più oscuro delle notti milanesi: “Ne è valsa la pena”. I dettagli scottanti sulla Gintoneria: c’erano telecamere nascoste, ma lui non lo sapeva. 🔗fanpage.it

Scandalo milanese: Giacomo Urtis confessa a La Zanzara – “Ho trombato nel privé della Gintoneria, ma niente drog@!” - Giacomo Urtis, chirurgo dei vip, rivela a La Zanzara di aver fatto sess* nel privé della Gintoneria di Davide Lacerenza, ma nega di aver visto drog@, pur ammettendo la presenza di esc*rt. 🔗news.fidelityhouse.eu

Giacomo Urtis: "Ho scopato nel privé della Gintoneria. Qualche zoc...a c'era come in tutti i locali di Milano" - “Nel privé di Lacerenza ho trombato una volta e ne è valsa la pena”. Parla a La Zanzara su Radio24 Giacomo Urtis che da frequentatore delle Gintoneria di Lacerenza confessa: “Da Davide i divertivo tan ... 🔗milanotoday.it