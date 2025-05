Già arrestato per rapina e spaccio | Resti in Italia | non è pericoloso

Niente 'espulsione' per un cittadino albanese, in Italia dal 2004, ma già arrestato il 20 maggio 2022 perché in possesso di 37 grammi di cocaina suddivisa in dosi e autore di una rapina aggravata messa a segno il 10 aprile 2023, ai danni di una sala scommesse a Misano. Nei suoi confronti, il questore di Rimini il 29 ottobre 2024 aveva emesso un decreto con il quale veniva in sostanza negato il rinnovo del permesso "per soggiornanti di lungo periodo" e "negato il rilascio di un titolo di soggiorno differente". Tuttavia il Tar, il tribunale amministrativo regionale a cui l'uomo – attraverso il proprio legale Sonia Giulianelli – il 28 marzo aveva presentato ricorso, il 23 aprile scorso ha deciso di annullare il decreto del questore.Nel ricorso, viene precisato che l'uomo vive "in Italia ininterrottamente dal 2004, ove vive la sua famiglia di origine (la sorella ha la cittadinanza Italiana e la madre è in attesa di naturalizzazione) e ove ha frequentato le scuole dell'obbligo" oltre a "convivere stabilmente con una cittadina straniera, regolarmente soggiornante in Italia, unitamente alla figlia nata nel 2023 e di svolgere regolare attività lavorativa; di aver ottenuto il permesso di soggiorno UE nell'anno 2014 – elenca ancora il provvedimento –, di aver chiesto l'aggiornamento il 2 agosto 2023 riscontrato dall'amministrazione con il provvedimento impugnato".

