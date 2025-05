© Lanazione.it - Gesto folle ad Auschwitz, fa il saluto nazista nel campo di sterminio. Minorenne nei guai

Firenze, 3 maggio 2025 – Unche non merita comprensione. Difficile da spiegare, ma ancora più difficile da accettare. Soprattutto se a commetterlo è un ragazzino di appena 14 anni. I fatti risalgono all’ottobre del 2022, quando, presumibilmente in gita scolastica, ilfiorentino all’interno deldi concentramento di, a O?wi?cim (Polonia), ha fatto il. Proprio lì, tra i binari ’insanguinati’ e quel che resta del lager più grande mai costruito dal regime. Dove più di un milione di persone morì, la maggior parte delle quali erano ebrei.Nel principale luogo di avvenimento della Shoah, dellodegli oppositori politici e di altre categorie considerate ostili o di razza inferiore dai nazisti, oltre che dell’Olocausto in generale, il giovane ha teso in aria il braccio destro. 🔗 Lanazione.it