Gerry Scotti stuzzica Monica Setta: "E fatti due risate"

L'imitazione di Monica Setta al GialappaShow, ad opera di Giulia Vecchio, continua a far discutere. Questa volta, è Striscia la Notizia a parlarne, tanto da dedicare alla parodia di Storie di donne al bivio un ironico servizio. Il motivo? Alla Setta non sembra essere andata giù questa esilarante imitazione tanto che, come ha spiegato lei stessa, ha dato mandato ai suoi avvocati di contattare TV8 per "evitare la deriva social e tutelare il marchio". Una decisione su cui Striscia ha deciso di dire la sua:

Amici, parliamo di imitazioni perché a quanto pare non sempre i soggetti imitati si divertono a vedersi rappresentati in modo ironico-satirico.

Michelle Hunziker ha lanciato così il servizio, nella puntata di ieri sera, in cui mostrano l'imitazione fatta dalla Vecchio. Durante il pezzo, però, è il commento di Gerry Scotti il più pungente:

Monica, non è un po' esagerato? E fatti due risate! Chi è imitato è popolare.