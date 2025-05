Gerry Scotti risponde a Monica Setta sul caso GialappaShow | “La sua imitazione è body shaming? Si faccia due risate”

Gerry Scotti ha commentato il caso dell'imitazione che Giulia Vecchio ha fatto di Monica Setta nel programma GialappaShow. La giornalista ha incaricato i suoi avvocati di agire per vie legali in quanto vittima di body shaming, scelta ritenuta esagerata da conduttore: "Chi è imitato è popolare, il problema è quando nessuno lo fa più". 🔗 Nella puntata di Striscia La Notizia del 2 maggio,ha commentato ildell'che Giulia Vecchio ha fatto dinel programma. La giornalista ha incaricato i suoi avvocati di agire per vie legali in quanto vittima di, scelta ritenuta esagerata da conduttore: "Chi è imitato è popolare, il problema è quando nessuno lo fa più". 🔗 Fanpage.it

