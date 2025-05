GERRI IL POLIZIOTTO ROM DI RAI1 CHE PERCULA SALVINI | ENTREREMO IN CASA MA NO FURTI

RAI1 da lunedì 5 maggio in prima serata. Parliamo di “GERRI”, il POLIZIOTTO rom interpretato da Giulio Beranek che non le manda a dire alle Destre e a SALVINI.GERRI è uno di quelli salvati dalle ruspe. Noi siamo figli di giostrai, sempre chiamati zingari. Auguro buona visione a Matteo SALVINI, magari si ricrede. Voglio rassicurarlo: con GERRI ENTREREMO nelle case degli italiani ma non ci saranno FURTI. (La Stampa)GERRI: IL POLIZIOTTO ROMTrentacinque anni, occhi profondi e aria sfuggente, Gregorio Esposito, detto GERRI (Giulio Beranek), è un giovane ispettore di origine rom che risolve casi sotto il sole della Puglia.Provocatorio e solitario, GERRI esercita un grande fascino sulle donne da cui è a sua volta costantemente attratto, ma è anche un uomo inquieto con un passato doloroso ancora da elaborare e che non riesce a legarsi sentimentalmente a nessuna. 🔗 Una nuova serie crime sbarca suda lunedì 5 maggio in prima serata. Parliamo di “”, ilrom interpretato da Giulio Beranek che non le manda a dire alle Destre e aè uno di quelli salvati dalle ruspe. Noi siamo figli di giostrai, sempre chiamati zingari. Auguro buona visione a Matteo, magari si ricrede. Voglio rassicurarlo: connelle case degli italiani ma non ci saranno. (La Stampa): ILROMTrentacinque anni, occhi profondi e aria sfuggente, Gregorio Esposito, detto(Giulio Beranek), è un giovane ispettore di origine rom che risolve casi sotto il sole della Puglia.Provocatorio e solitario,esercita un grande fascino sulle donne da cui è a sua volta costantemente attratto, ma è anche un uomo inquieto con un passato doloroso ancora da elaborare e che non riesce a legarsi sentimentalmente a nessuna. 🔗 Bubinoblog

GERRI, IL POLIZIOTTO ROM DI RAI1 CHE PERCULA SALVINI: “ENTREREMO IN CASA MA NO FURTI” - Una nuova serie crime sbarca su Rai1 da lunedì 5 maggio in prima serata. Parliamo di “Gerri”, il poliziotto rom interpretato da Giulio Beranek che non le manda a dire alle Destre e a Salvini. Gerri è uno di quelli salvati dalle ruspe. Noi siamo figli di giostrai, sempre chiamati zingari. Auguro buona visione a Matteo Salvini, magari si ricrede. Voglio rassicurarlo: con Gerri entreremo nelle case degli italiani ma non ci saranno furti. 🔗bubinoblog

