Gerri | andiamo a conoscere l' Ispettore Gregorio Esposito in una clip in anteprima esclusiva della serie con Giulio Beranek

© Comingsoon.it - Gerri: andiamo a conoscere l'Ispettore Gregorio Esposito in una clip in anteprima esclusiva della serie con Giulio Beranek Gerri, che va in onda su Rai 1 in prima serata. Il protagonista è Giulio Beranek nei panni dell'Ispettore Gregorio Esposito, che vi facciamo conoscere in una clip in anteprima esclusiva della serie crime. 🔗 Lunedì 5 maggio tutti davanti al televisore per la prima puntata di, che va in onda su Rai 1 in prima serata. Il protagonista ènei panni dell', che vi facciamoin unaincrime. 🔗 Comingsoon.it

Ne parlano su altre fonti

Gerri: dal 5 maggio su Rai 1 la serie crime con Giulio Beranek ispettore malinconico e sexy - Comincerà il 5 maggio la serie con Giulio Beranek Gerri, tratta dai romanzi di Giorgia Lepore. L'appuntamento è su Rai 1 in prima serata con quattro puntate, una ogni settimana. La regia è di Giuseppe Bonito e nel cast c'è anche Valentina Romani. 🔗comingsoon.it

Gerri, l’ispettore affascinante e misterioso che fa perdere la testa alle donne su Rai Uno: “È anche una storia di integrazione tra cultura rom e italiana” - Da lunedì 5 maggio in prima serata su Rai 1 (e il 3 maggio la prima serata in anteprima su Rai Play) arriva la nuova serie in quattro episodi “Gerri” con Giulio Beranek e Valentina Romani. Tutto ruota attorno all’ispettore di origine rom trentacinquenne e sfuggente Gregorio Esposito, detto Gerri (Giulio Beranek). Gerri esercita un grande fascino sulle donne da cui è a sua volta costantemente attratto, ma è anche un uomo inquieto con un passato doloroso ancora da elaborare e che non riesce a legarsi sentimentalmente a nessuna. 🔗ilfattoquotidiano.it

Giorgia Lepore presenta a Fasano la nuova indagine dell’ispettore Gerri Esposito - FASANO – Forse è così che si diventa uomini di Giorgia Lepore (edizioni E/O) sarà il libro protagonista del nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Le città visibili. Storie individuali e sogni collettivi” a cura dell’associazione Scià Aps con il Patrocinio del Comune di Fasano -... 🔗brindisireport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gerri: andiamo a conoscere l'Ispettore Gregorio Esposito in una clip in anteprima esclusiva della serie con Giulio Beranek; Gerri: quando inizia, numero di puntate e trama della nuova fiction Rai che sta facendo impazzire il web. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Gerri, Giulio Beranek e Valentina Romani: "L'identità? Da recuperare. Viviamo in un'epoca colma di stimoli" - Tra pregiudizi e regole da infrangere. Abbiamo incontrato i protagonisti della nuova serie Rai diretta da Giuseppe Bonito. Su Rai1 dal 14 maggio. 🔗msn.com

Gerri, serie crime con Giulio Beranek e Romani/ VIDEO - Trent'anni, occhi profondi e malinconici, l'inquieto quanto affascinante ispettore "Gerri", intuitivo, scaltro "ma allo stesso alla ricerca di se stesso" sta per approdare su Rai 1 da lunedì ... 🔗ansa.it

Gerri: dal 5 maggio su Rai 1 la serie crime con Giulio Beranek ispettore malinconico e sexy - Ecco come ci viene presentato nelle note di produzione del film: Trentacinque anni, occhi profondi e aria sfuggente, Gregorio Esposito detto Gerri è un ispettore di origine rom che risolve casi ... 🔗msn.com