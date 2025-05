Germania l’AfD è stato designato come una minaccia per la democrazia cosa succede ora?

L'Ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) ha designato venerdì il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) come un'organizzazione estremista di destra che costituisce una minaccia per la democrazia e l'ordine costituzionale. L'organismo ha motivato la decisione citando le posizioni xenofobe assunte dall'AfD, che sono state giudicate discriminatorie nei confronti dei tedeschi di origini straniere. Il partito, ha precisato il BfV, "mira a escludere determinati gruppi di popolazione da una partecipazione paritaria alla società, a sottoporli a una disparità di trattamento incostituzionale e quindi ad assegnare loro uno status svalutato giuridicamente". L'Ufficio federale ha rilevato anche che l'AfD non considera le persone con "una storia di migrazione da Paesi prevalentemente musulmani come membri uguali del popolo tedesco".

Germania, gli exit poll: prima la Cdu. AfD al 20 per cento, giù i socialisti - Elezioni federali 2025 in Germania, i primi exit poll confermano sostanzialmente i risultati della vigilia. Cdu-Csu sono dati al 28,5%, la destra di AfD al 20% I socialisti di Spd al 16,5%, Verdi al 12%. La sinistra di Linke è al 4 per cento. In questo quadro, ancora provvisorio in attesa dei risultati dei voti veri, si rafforza lo scenario di un governo a guida popolare con socialisti e verdi. Alice Weidel, co-leader di Afd, celebra la "vittoria storica" del suo partito alle elezioni in Germania, che gli exit poll dei vari istituti danno come previsto al secondo posto, tra il ... 🔗iltempo.it

Germania, Scholz contro Vance: “Non accettiamo interventi esterni. Afd banalizza olocausto” - (Adnkronos) – Olaf Scholz risponde a JD Vance. Il cancelliere tedesco ha commentato le parole del vicepresidente degli Stati Uniti, secondo cui l'Ue deve temere gli attacchi interni contro la libertà più di ogni altra minaccia e smettere di isolare i partiti di estrema destra dai governi: "Non accetteremo che persone che guardano alla Germania […] 🔗periodicodaily.com

