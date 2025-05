Germania AfD pronta ad azione legale contro classificazione ‘partito estremista’

Alternative fuer Deutschland (AfD) è pronta ad intraprendere un'azione legale contro la decisione dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione – BfV, l'intelligence interna tedesca – di classificare il partito ufficialmente come "estremista di destra".In una lettera di avvertimento di 48 pagine dello studio legale Höcker, riporta Bild, si chiede al BfV di correggere pubblicamente la classificazione entro lunedì mattina alle 8.00. "Se non verrà rilasciata alcuna dichiarazione, consiglieremo al nostro cliente di avviare un ulteriore procedimento legale urgente presso il tribunale amministrativo di Colonia", si legge nella nota.

