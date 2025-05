George Eastman strappato alla morte | sua figlia Arianna Montefiori rivela il miracolo prima delle nozze con Briga

Briga e Arianna Montefiori svelano a Verissimo il messaggio segreto che ha dato inizio al loro amore e il miracolo del padre di lei, l'attore western George Eastman, che dopo problemi al cuore è riuscito a ballare al matrimonio con lei. 🔗 svelano a Verissimo il messaggio segreto che ha dato inizio al loro amore e ildel padre di lei, l'attore western, che dopo problemi al cuore è riuscito a bre al matrimonio con lei. 🔗 Fanpage.it

