Geoeconomia di Mar-a-Lago e la geopolitica eterna degli Stati Uniti L’opinione di Preziosa

Il cosiddetto Accordo di Mar-a-Lago, ispirato dall'amministrazione Trump e teorizzato da Stephen Miran, rappresenta molto più di un semplice piano economico: è un tentativo deliberato di trasformare la Geoeconomia in arma principale della strategia globale americana, in continuità con la storica geopolitica degli Stati Uniti.L'obiettivo è duplice: rilanciare l'industria manifatturiera, ridurre il deficit commerciale e, al contempo, preservare il ruolo del dollaro come moneta di riserva globale. Una sfida che mira a risolvere il dilemma di Triffin degli anni '60 – la contraddizione tra leadership monetaria mondiale e squilibri interni – non più con accordi multilaterali equilibrati, ma con strumenti di pressione e coercizione.Il piano prevede di svalutare il dollaro attraverso interventi valutari congiunti, ristrutturare il debito pubblico imponendo bond ultracentenari, usare i dazi come arma negoziale, e minacciare la sospensione delle garanzie di sicurezza agli alleati meno collaborativi.

