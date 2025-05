Gente di facili costumi la piéce che fa ridere e fa Rumore | leggerezza senza superficialità al teatro Vittorio

© Messinatoday.it - Gente di facili costumi, la piéce che fa ridere e fa "Rumore": leggerezza senza superficialità al teatro Vittorio teatro Vittorio Emanuele fino al 4 maggio “Gente di facili costumi”, esilarante e penetrante testo teatrale di Nino Manfredi e Nino Marino, con Flavio Insinna e Giulia Fiume.La commedia, una delle più belle scritte negli ultimi tempi, è un piccolo capolavoro nell’uso del dialogo. 🔗 In scena alEmanuele fino al 4 maggio “di”, esilarante e penetrante testo teatrale di Nino Manfredi e Nino Marino, con Flavio Insinna e Giulia Fiume.La commedia, una delle più belle scritte negli ultimi tempi, è un piccolo capolavoro nell’uso del dialogo. 🔗 Messinatoday.it

Su altri siti se ne discute

La commedia ‘Gente di facili costumi’ con Flavio Insinna e Giulia Fiume alla Pergola di Firenze - FIRENZE – Sei giorni di grande teatro alla Pergola di Firenze. Protagonisti, dal 4 al 9 marzo, saranno Flavio Insinna e Giulia Fiume in Gente di facili costumi di Nino Marino e Nino Manfredi, diretto da Luca Manfredi. Un turbine di malintesi, ilarità e malinconie, in sintonia con l’immagine che Nino Manfredi ha lasciato nel ricordo di ognuno. Andato in scena per la prima volta nel 1988, con Nino Manfredi nei panni del protagonista, Gente di facili costumi è considerato, ancora oggi, uno dei testi più eclatanti apparsi sulle scene teatrali italiane negli ultimi decenni. 🔗corrieretoscano.it

Flavio Insinna e Giulia Fiume in "Gente di facili costumi" - Dal 21 al 23 marzo lo spettacolo "Gente di facili costumi" in scena sul palco del Teatro Duse. Andato in scena per la prima volta nel 1988, con lo stesso Nino Manfredi nei panni del protagonista, questo testo è considerato ancora oggi uno dei più eclatanti apparso sulle scene teatrali italiane... 🔗bolognatoday.it

Al Teatro Giordano va in scena 'Gente di facili costumi' con Flavio Insinna - Flavio Insinna e Giulia Fiume sono i protagonisti di ’Gente di facili costumi’ di Nino Marino e Nino Manfredi per la regia di Luca Manfredi, figlio di Nino. Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con Puglia Culture andrà in scena al Teatro Giordano di Foggia il 23 e 24 aprile alle 21... 🔗foggiatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Flavio Insinna e Giulia Fiume sono i protagonisti di Gente di facili costumi di Nino Manfredi; ’Gente di facili costumi’. Ecco Insinna al Fabbri; Gente di facili costumi al teatro Quirino: tributo a Nino Manfredi che ci regala una acuta riflessione sulla società; Flavio Insinna protagonista all’Auditorium con “Gente di facili costumi”: «Manfredi, un mito. Orgoglioso di portarlo in scena». 🔗Se ne parla anche su altri siti