Genova una simulazione dell’incidente per ricostruire l’investimento costato la vita a un camallo in porto

Gli ingegneri verificheranno lo stato della ralla, i medici legali dovranno valutare se un colpo di sonno o l'assunzione di cannabis abbiano influito Il 20 maggio ci sarà il primo sopralluogo al terminal Psa di Pra' la prima parte della consulenza tecnica che dovrà stabilire come sia potuta a

